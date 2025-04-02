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香港觀鳥會｜黑臉琵鷺全球首破7000隻　惟后海灣數量下跌逾1成

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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香港觀鳥會總監余日東（右）及研究主任江珀墉（朱永倫攝）

香港觀鳥會每年進行「全球黑臉琵鷺同步普查」，今日（2日）公布，2025年的調查結果，今年黑臉琵寫全球數量首度突破7000隻，錄得 7081隻，按年增幅1.3%。不過，后海灣（包括香港及深圳）數量則按年下跌逾1成，錄得328隻，后海灣族群數量過去10年增長近乎停滯，全球佔比不斷下跌。香港觀鳥會估計與本港濕地面積減少和質素狀態有關。

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香港觀鳥會每年1月發起「全球黑臉琵鷺同步普查」，今年普查於2025年1月17日至19日進行，動員全球逾 200名保育專家及義工數算，涵蓋香港、中國大陸、台灣、韓國、日本、越南等 11個黑臉琵鷺遷飛路線上的度冬地區。

今年普查涵蓋的11個地區中，台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地，數量較去年微升至4,169隻，增幅0.8%（34隻），佔全球族群總數58.9%。香港則由去年375隻，減至今年的328隻，下跌逾1成。而在2009到2010年，香港有超過450隻黑臉琵鷺。
香港觀鳥會總監余日東表示，參考不同地區情況，唯獨香港和深圳的后海灣數目下降，估計與本港濕地面積減少和質素狀態有關。

此外，觀鳥會在三隻黑臉琵鷺掛上衛星追蹤器，發現黑臉琵鷺會飛往白泥以及新田一帶的地方覓食。他建議在發展城市時，可以「先保育後發展」，參考內地設立保護區，畫出生態紅線保育生態。

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