危險行為｜女子馬路沉浸式轉圈　阻數輛汽車繞行避讓

▲ 女子馬路沉浸式轉圈，阻數輛汽車繞行避讓。

【危險行為 / 闖馬路】途人闖入車流不息的馬路十分危險！近日，有人在Facebook「馬路的事」群組上傳影片，指元朗有女子在馬路上長時間「跳舞」，當時路面上汽車不少，未免誤傷女子，司機們紛紛停駛再伺機變道繞行，一度造成堵塞。

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危險行為｜女子馬路「沉浸式跳舞」

據影片可見，此事疑似事發於元朗近工業邨附近的馬路，有1名身著白色長裙及長寬黑色外套的女子，披著頭髮不停轉圈，忘我地「跳舞」。

女子不時蹦跳又張開雙臂，還似重心不穩幾度踉蹌，時而貼近左側等綠燈的私家車，時而在空曠的逆向車道旋轉。樓主形容女子「好似上咗太空咁」。

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危險行為｜一度阻車輛通行

而據網民上傳的另一視角影片可見，女子似乎闖入其他馬路，依舊在右側車道不停旋轉，當時馬路的過往車輛不少，她的行為令1令紅色私家車停駛避讓，其後的5、6輛車亦紛紛停下。

但女子似乎並未理會，而是自顧自轉圈；右側車輛只得伺機向左變道，未免與女子相撞，一度造成堵塞。

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危險行為｜網民憂心女子精神問題

網民看過影片後，紛猜女子可能精神有問題或吸食毒品，又指她此舉十分危險，「毒品害人」、「明顯都一把年紀精神有問題」、「入咗太空油」、「累街坊」、「好危險！」。

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