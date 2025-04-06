危險行為｜女子馬路沉浸式轉圈 阻數輛汽車繞行避讓
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 48 分鐘前
【危險行為 / 闖馬路】途人闖入車流不息的馬路十分危險！近日，有人在Facebook「馬路的事」群組上傳影片，指元朗有女子在馬路上長時間「跳舞」，當時路面上汽車不少，未免誤傷女子，司機們紛紛停駛再伺機變道繞行，一度造成堵塞。
危險行為｜單車男中環扶手電梯逆行而下 撞到途人引側目：罔顧他人安全
危險行為｜女子馬路「沉浸式跳舞」
據影片可見，此事疑似事發於元朗近工業邨附近的馬路，有1名身著白色長裙及長寬黑色外套的女子，披著頭髮不停轉圈，忘我地「跳舞」。
女子不時蹦跳又張開雙臂，還似重心不穩幾度踉蹌，時而貼近左側等綠燈的私家車，時而在空曠的逆向車道旋轉。樓主形容女子「好似上咗太空咁」。
危險行為｜一度阻車輛通行
而據網民上傳的另一視角影片可見，女子似乎闖入其他馬路，依舊在右側車道不停旋轉，當時馬路的過往車輛不少，她的行為令1令紅色私家車停駛避讓，其後的5、6輛車亦紛紛停下。
但女子似乎並未理會，而是自顧自轉圈；右側車輛只得伺機向左變道，未免與女子相撞，一度造成堵塞。
危險行為｜網民憂心女子精神問題
網民看過影片後，紛猜女子可能精神有問題或吸食毒品，又指她此舉十分危險，「毒品害人」、「明顯都一把年紀精神有問題」、「入咗太空油」、「累街坊」、「好危險！」。
危險行為｜屯門大叔路口「指揮交通」 截停巴士私家車輕鐵馬路打滾
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯 港鐵乘客勸阻無果一意孤行
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：