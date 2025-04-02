周一鳴履新｜周一鳴：不擔心受制裁　三大工作方向：首是維護國家安全

▲ 周一鳴上任後晤傳媒。（梁偉榮攝）

周一鳴今日正式接任警務處處長，他說不會擔心受制裁，上任後有三個工作方向，第一是維護國家安全。

周一鳴今日上任後晤傳媒，他指，對於接任警務處處長一職，去帶領一支很優秀的團隊，感到光榮、榮幸。他說不會擔心受制裁，會繼續無畏無懼維護國家安全，

正正令他們覺得我們真的是成功、有效，這一個令我們更加應該再做多些。對我來說，這個不應該說擔心被制裁，反而應該想我如何再做得好些、再做得多些，會以無畏無懼的模式帶領警隊接受這一輪挑戰。

他透露，上任後有三個工作方向。一，是維護國家安全，提升全民國家安全的意識；二，是推動智慧警政，善用科技，提高行動、工作效率以提供優質服務，事半功倍；三，是鞏固團隊文化，深化警隊人員價值觀和歸屬感，為警員提供更多事業發展機遇，加強警隊新舊成員銜接。

葉劉淑儀：周一鳴有豐富警務經驗 相信不受制裁威嚇影響

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀相信，憑他豐富的警務經驗可以秉持忠誠勇毅精神領導警隊，亦不會因前任的制裁而感到壓力。

葉劉淑儀說，如日後周一鳴因履行公職而被美國制裁，相信對方將繼續忠於職守，不會因無理的威嚇而影響工作。

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