的士車隊｜車隊積極招聘司機冀7月底前正式營運　陳美寶：滿足發牌條款才批出正式牌照

▲ 陳美寶表示，當局期望車隊服務要以市民利益為依歸，為業界帶來改革新氣象。（陳靜儀攝）

政府早前發出5個的士車隊牌照，惟現時只有2支車隊以「試運」模式運作。運輸及物流局局長陳美寶表示，了解到近期社會比較關注的士車隊進程，按照工作計劃，5隊獲發牌的士車隊，將於7月底前正式投入運作，但各車隊規模不一，強調當局期望車隊服務要以市民利益為依歸，為業界帶來改革新氣象。

陳美寶表示，目前知道有2支車隊正在試行，目標是讓市民盡快體驗司機服務、車款、車內安全設備及網約預約等，累積經驗，以便滿足獲正式發牌的條件。運輸署會一直監察車隊試運行的表現，亦會要求因應乘客意見作出改善和優化，需滿足發牌條款，才會獲批正式牌照。

被問到原本預計最快3月底前，可以有的士車隊服務市民，陳美寶回應指，按運輸署計劃，車隊在今年7月底或之前正式運作，知道各車隊以不同方法籌劃和聘用司機，希望車隊正式運作時，可加速業界積極招聘有質素和有活力的司機加盟，更好服務市民。

對於車隊如何招聘較好的司機，陳美寶相信，各車隊照顧目標客群及吸引司機加盟時會各出其謀，透過市場力量和競爭可以有進步。運輸署早前批出暫准營運標書時，審慎檢視他們的建議，容許保留彈性，以便吸引司機加盟，包括未必屬於僱主與僱員關係。她重申，期望的士車隊可以做到領頭羊作用，令的士服務更到位。

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