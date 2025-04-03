回南天抽濕｜抽氣扇/浴室寶開足24小時得唔得？ 　日本電器大廠1原因建議：長開是基本

【抽氣扇／浴室寶／抽濕／潮濕】又到轉季回南天，天氣連日潮濕，尤其浴室更是重災區，不少人都會開啟浴室寶或抽氣扇減輕潮濕問題，但長時間開啟浴室寶或抽氣扇，難免令人憂心電器損耗加快或電費急升。日本電器大廠「林內（RINNAI）」及「プロストア ダイレクト」就功能相近的浴室抽風機提供建議，拆解耗電迷思，強調1原因認為長開利大於弊，且電費成本有限。

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香港家庭普遍可能會使用抽氣扇，但近年亦有不少人會選用浴室寶，而日本家電大廠「林內（RINNAI）」及「プロストア ダイレクト」曾於網站指出，日本家居較多使用集暖氣、抽濕、換氣於一身的浴室專用設備，這類設備雖然可以隨意開關，但對於濕氣重的地方，尤其浴室環境，一般建議「24小時長開是基本」，並且「不要長時間關閉」。

回南天抽濕｜長開抽氣扇通風4大好處

林內（RINNAI）強調，24小時全天候換氣可有助排走濕氣，從根本上防止霉菌滋生及異味產生，同時可保護浴室內木製家具受到濕氣侵害等：

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回南天抽濕｜1.減少房間異味

從源頭消除屋內各種氣味，大幅減少需要做的清潔工作量，抽氣扇不斷將房間裡的空氣替換為新鮮空氣，可有效防止異味積聚、幫助空氣流通。

回南天抽濕｜2.防止結露和發霉

日常生活中，濕度的控制非常重要，通風對於防止發霉非常重要，保持抽氣扇打開可有助於空氣循環、將濕氣排出室外，效果在沐浴時最為明顯，更可減省除霉時間及成本。

回南天抽濕｜3.延長房屋壽命

濕氣恐會漫廷整個房子並逐漸損壞木材，縮短其使用壽命，抽氣扇可有助保護家中木製家具、創造較為乾燥的環境。

回南天抽濕｜4.灰塵不易積聚

抽氣扇不僅僅可換氣，更可去除漂浮在空氣中的細小灰塵顆粒，有助排出由戶外進入的花粉、粉塵，保持空氣清潔。

回南天抽濕｜香港長開抽濕機 每月電費約這個數

24小時長開抽氣扇/浴室寶，不少人擔心會令機器損耗，或導致電費增加，林內（RINNAI）則表示，其實這此機器的維修費並不高，而耗電量每月亦僅約數十至數百日圓不等（約港幣$15），相較除霉菌費用、家具維修費以至是醫療費而言，其實相對便宜。

而香港常見抽氣扇長時間開啟的話，電費成本原來亦不算高昂。根據本港燈提供的參考資料估計，一般家用抽氣扇的功率約為50瓦特，即每小時用電量約0.05度電，如果24小時連續開啟一個月，總用電量約為36度。按照目前電費計算，每月電費大約為港幣28元。

回南天抽濕｜抽氣扇清潔方法

想慳需兼抽濕，抽氣扇效能同樣重要，想要維持良好效能，需要定期進行清潔。資深家務助理導師張鳳娟（Winnie）早前接受訪問時曾表示，清潔抽氣扇時必須先切斷電源，而膠框及扇葉最好拆卸下來清潔，至於較為複雜的背葉則毋須拆卸清洗，但清潔時需加倍注意安全。

她以圖中的抽氣扇為例，相信右下角的白色位置應該為抽氣扇的火牛，清潔背葉時必須使用保鮮紙或錫紙包裹火牛部件，以免清潔劑流入導致開動機器時產生火花或損壞火牛。假如背葉污漬太嚴重，她建議可到五金舖購買專門化油的清潔劑，例如除油浸漬粉。

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回南天抽濕｜清潔抽氣扇6大步驟

「家之選」家務助理負責人Sammy接受訪問時曾分享，清潔抽氣扇時先準備4樣簡單工具：毛巾、螺絲批、清潔劑及膠袋。首先抽出扇葉，然後放進膠袋，噴清潔劑溶解污垢。至於防風罩上的灰塵，可先用噴了清潔劑的紙巾抹走，再用含清潔劑的毛巾抹，再用清水布抹一次，而窿罅位就可以用毛巾包著螺絲批清潔。

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資料來源：RINNAI、プロストア ダイレクト

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