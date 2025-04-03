食用安全｜凍肉可永久放雪櫃？醫生列5大變質跡象 超過1個期限恐中毒致癌【附3招安全解凍】
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
【凍肉保質期／食物中毒／致癌物／食用安全】不少家庭都會將肉類放入雪櫃冷藏保存，但要留意凍肉其實不能永久放雪櫃！有醫生就列出凍肉的保存期限及5大變質跡象，一旦存放超過一個期限，恐怕會造成中毒，甚或致癌。
最新影片：
台灣胸腔暨重症科醫生黃軒近日Facebook專頁發文，指出不少人家中的雪櫃中，總有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉，然而這些冷藏過久的凍肉除了味道變差之外，更可能對健康有害。為此，他列出各種冷凍肉類的保存期限：
不過黃軒也提醒，上述這些只是「理論上的保存期限」，實際上還需要考慮以下因素：
- 冰箱溫度是否穩定在-18℃以下
- 凍肉是否經過適當的包裝和密封
- 凍肉是否已曾解凍過
食用安全｜凍肉變質跡象及危害
那麼，市民要如何分辨凍肉是否已經變質？他就列出以下5種情況，以及變質後會出現5大風險。
5大凍肉變質跡象
- 顏色變化：肉類顏色變得暗沉。
- 出現異味：散發出鐵鏽味及臭抹布的氣味。
- 表面黏液：摸起來黏滑，像沾上膠水一樣。
- 結霜過厚：肉類表面結滿厚冰，代表細菌很可能已入侵。
- 失去彈性：肉類按壓不回彈像橡皮。
黃軒指出，一旦食用變質凍肉，隨時有可能危害健康，除了食物中毒之外甚至還有機會致癌。
凍肉變質5大危害
食用安全｜3招安全解凍肉類
此外，如何解凍冷藏肉亦有一定的技巧。黃軒就分別列出以下3大錯誤及正確的解凍方法：
3大錯誤解凍方法
- 室溫解凍：會增加細菌繁殖
- 反覆冷凍及解凍：會加重肉質變壞的情況
- 以流水沖洗凍肉：會導致營養大量流失
3大正確解凍方法
- 最推薦的方法：前一晚放進雪櫃保鮮格慢慢解凍。
- 用密封袋隔冷水浸泡，每半小時換水，水溫應為20°C以下。
- 使用微波爐解凍，但切記要先撕掉包裝。
至於市民平日購買冷凍肉類應如何處理？黃軒就列出以下貼士：
- 選購新鮮、品質好的肉類。
- 回家後，立即將肉類放入雪櫃冷凍。
- 將肉類分裝冷凍，避免反復進行解凍。
- 使用保鮮盒或保鮮袋密封凍肉包裝。
- 定期檢查雪櫃溫度，確保溫度在-18℃以下。
資料來源：Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean
相關文章：
食用安全︱30歲女食隔夜薄餅頭痛嘔吐頸僵硬 揭染惡菌致腦膜炎
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU 4類食物不宜放過夜
食物中毒｜「無飯煮婦」心血來潮突下廚 兒子食完中毒腹瀉2日 暴瘦6KG身材大走樣
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5