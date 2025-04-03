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食用安全｜凍肉可永久放雪櫃？醫生列5大變質跡象　超過1個期限恐中毒致癌【附3招安全解凍】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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肉類冷藏超過一個期限有機會造成中毒，甚或致癌。

【凍肉保質期／食物中毒／致癌物／食用安全】不少家庭都會將肉類放入雪櫃冷藏保存，但要留意凍肉其實不能永久放雪櫃！有醫生就列出凍肉的保存期限及5大變質跡象，一旦存放超過一個期限，恐怕會造成中毒，甚或致癌。

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台灣胸腔暨重症科醫生黃軒近日Facebook專頁發文，指出不少人家中的雪櫃中，總有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉，然而這些冷藏過久的凍肉除了味道變差之外，更可能對健康有害。為此，他列出各種冷凍肉類的保存期限：

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  • 紅肉：最多12個月
  • 雞肉及鴨肉：建議不超過9個月
  • 肉碎：最多3至4個月
  • 油脂多的魚類：例如三文魚，只能冷凍保存2至3個月
  • 海鮮：最多4個月

    • 不過黃軒也提醒，上述這些只是「理論上的保存期限」，實際上還需要考慮以下因素：

    • 冰箱溫度是否穩定在-18℃以下
    • 凍肉是否經過適當的包裝和密封
    • 凍肉是否已曾解凍過

    食用安全｜凍肉變質跡象及危害

    那麼，市民要如何分辨凍肉是否已經變質？他就列出以下5種情況，以及變質後會出現5大風險。

    5大凍肉變質跡象

    • 顏色變化：肉類顏色變得暗沉。
    • 出現異味：散發出鐵鏽味及臭抹布的氣味。
    • 表面黏液：摸起來黏滑，像沾上膠水一樣。
    • 結霜過厚：肉類表面結滿厚冰，代表細菌很可能已入侵。
    • 失去彈性：肉類按壓不回彈像橡皮。

    黃軒指出，一旦食用變質凍肉，隨時有可能危害健康，除了食物中毒之外甚至還有機會致癌。

    凍肉變質5大危害

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  • 細菌滋生：李斯特菌、沙門氏菌在-18℃的環境下仍會緩慢繁殖，孕婦和兒童食用後可能會對身體產生風險，有機會引起食物中毒。
  • 產生致癌物質：肉類反覆解凍會產生亞硝胺，而這屬於一級致癌物，有致癌風險。
  • 營養嚴重流失：肉類變質會導致維他命分解、蛋白質變性，長期吃可能形成「虛胖」體質。
  • 口感變差：冷藏超過3個月的肉類，無論是煎、煮、炒、炸都會像橡皮一樣，變得又柴又硬。
  • 成為雪櫃污染源：變質的凍肉會成為雪櫃污染源，導致其他食材出現交叉污染。

    • 食用安全｜3招安全解凍肉類

    此外，如何解凍冷藏肉亦有一定的技巧。黃軒就分別列出以下3大錯誤及正確的解凍方法：

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    3大錯誤解凍方法

    • 室溫解凍：會增加細菌繁殖
    • 反覆冷凍及解凍：會加重肉質變壞的情況
    • 以流水沖洗凍肉：會導致營養大量流失

    3大正確解凍方法

    • 最推薦的方法：前一晚放進雪櫃保鮮格慢慢解凍。
    • 用密封袋隔冷水浸泡，每半小時換水，水溫應為20°C以下。
    • 使用微波爐解凍，但切記要先撕掉包裝。

    至於市民平日購買冷凍肉類應如何處理？黃軒就列出以下貼士：

    • 選購新鮮、品質好的肉類。
    • 回家後，立即將肉類放入雪櫃冷凍。
    • 將肉類分裝冷凍，避免反復進行解凍。
    • 使用保鮮盒或保鮮袋密封凍肉包裝。
    • 定期檢查雪櫃溫度，確保溫度在-18℃以下。

    資料來源：Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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