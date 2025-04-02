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DSE2025｜中文卷名師點評閱讀卷新題型多　文學根底不夠或成「死亡之卷」

升學教育

發布時間： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

DSE2025中文卷分析名師點評閱讀卷新題型多，文學根底不夠或成「死亡之卷」。

【DSE2025/DSE中文閱讀/寫作】中學文憑試（DSE）中文科卷一閱讀及卷二寫作今天（2日）開考，TOPick邀請補習名師分析兩份試卷內容，認為閱讀卷具有不少文學性的題目，新題型比較多，對文學根底不夠紮實的考生來說較易失分，屬於今年的「死亡之卷」，而寫作卷的實用文和論說文難度不高，相對較易取得合格成績，但個別考生或難以高分。

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DSE中文2025｜中文科評分包括閱讀/寫作/校本評核3部分

中文科評分包括卷一閱讀能力佔40%分數，卷二寫作能力45%，以及校本評核文字報告和口頭匯報各一次共佔15%分數。當中，卷一閱讀能力的甲部根據指定12篇文言篇章出題，佔全卷30%；乙部為閱讀能力考材，設有陌生白話文或文言篇章兩至三篇，佔分70%。而卷二的寫作能力甲部為實用文寫作，佔全卷30%；乙部為命題寫作，設三題，任選一題，通常分別為記敘、開放、論說，佔分70%。

DSE2025中文卷分析名師點評閱讀卷新題型多，文學根底不夠或成「死亡之卷」。

DSE中文2025｜有做卷一甲部歷屆試題取分不難

卷一閱讀甲部考核指定的文言經典學習材料，12篇範文方面，今年考評局主力出《山居秋暝》、《六國論》，分別為2019及2020考生考過的篇章，雖不至是大熱門，但也在普遍考生重點溫習範圍之列。《六國論》問及勸諫君主情理兼備，要求考生舉例說明，提問類似歷屆試題中《出師表》的試題，有做歷屆試題的考生必有回報。

今年在唐詩上問及比較深入的文學術語「頸聯」，文學根底不夠紮實的學生，可能混淆「頷聯」和「頸聯」，導致失分。

補習名師指，若有做卷一閱讀歷屆試題的考生，今次考試必有回報。（作者提供）

DSE中文2025｜白話文勢成學生失分區

乙部的課外篇章共有3篇，當中白話文部分選用內地作家蔣方舟的《我們都曾以爲自己會是小說的主人公》，及台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》；而文言文則有2則，分別是一段北宋史學家司馬光《資治通鑑》的摘錄，及一段金代學者和文學家王若虛《滹南遺老集》的摘錄，全部試題均須作答。

白話文篇章上，試題出了兩篇，當中以蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》出題令人出乎意料，文章大走「文青」風格，當中問及「文學的目光」，有別於傳統中文的「生命反思」，而轉軌道至「文藝反思」，而且篇章旁徵博引，涵蓋古今中外，偏向大學程度，勢成學生的失分「重災區」。

同場加映：DSE應考物品Checklist

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另一篇章《比正路還長的巷子》，則篇如其名比較「正路」，述及城市和鄉下小鎮的長巷，問及「我們坐在那兒看，彷彿看見人生」這句。過往歷屆試題也問過曾敏之的《橋》（2012）「橋」的意象，《孤獨的理由》（2018）則問及「回家的路雖長總不比人生路漫長」，相信考生也能觸類旁通。

DSE中文2025｜善長論說文寫作有優勢

卷二的寫作部份，今年是第二年引用新制度的實用文，題目形式和樣本試題跟去年的試題差不多，難度未見提升，相信考評局依舊在這部份讓考生先取一些「底分」，易合格但難高分，考生應該流露語境意識，例如「不經不覺間，我的演講已經來到尾聲」等語句，字裡行間呈現對題目的深入觸覺。

補習名師指，卷二寫作題目形式和樣本試題，跟去年的試題差不多，難度未見提升。（陳靜儀攝）

在命題寫作中，記敘文和開放題意境比較精奇，「藏在泥土中的寶物」比較像中國文學科創作的題目，並非考生常見事物，講求創意；而另一題「為不完美添色彩」則有一定難度，考生須準確理解「不完美」和「差」的分別，反思人生態度。相反，論說文試題問及「量力而為」及「走出舒適圈」，則是老生常談的話題，較容易掌握，考生不愁沒有例子。所以今年似乎對專注寫論說文的考生較有優勢。

遵理學校中文科導師及遵理日校中文科主任MC Chiang。

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撰文 : MC Chiang 遵理學校中文科導師及遵理日校中文科主任

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