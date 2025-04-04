公屋扣分制｜公屋派對後氣球蛋糕盒塞爆垃圾房　網民斥住戶自私：起碼放咗氣先！

▲ 公屋派對後氣球蛋糕盒塞爆垃圾房，網民斥住戶自私：起碼放咗氣先！

【亂拋垃圾 / 和田邨 / 公屋】維護屋苑公共衞生人人有責！近日，有住戶在Facebook「和田邨關注組」發帖，直斥有公屋住戶疑開派對後，將所用物品隨意丟棄放滿在垃圾房內，其他街坊看過後亦表示憤怒，更有人稱類似事件頻發，深受其擾……

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公屋扣分制｜公屋派對後氣球蛋糕盒塞爆垃圾房

據圖片可見，和田邨某樓內的垃圾房，地面上被隨意放滿垃圾，包括各色未洩氣的氣球及多個蛋糕盒，氣球上寫有「Happy Birthday」字樣，疑是所有者早前在開生日派對；樓主憤怒直斥：「真自私，咁樣掉垃圾」。

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公屋扣分制｜網民斥涉事住戶無公德心

此事引起網民熱議，批評涉事住戶行為不道德，「啲氣球起碼放咗氣啊，用垃圾袋裝好先掉啊」、「啲氣球咁易處理，拮穿已經可以，咁都唔做多步，唔好學人慶祝啦，又自私又無公德心」、「搵下有無生日牌可能搵到邊個」、「唔好再亂嚟啦」、「啲人咁缺德」，更有網民將此事轉載告知區議員；還有網民上傳類似亂拋垃圾現象，表示自己亦深受其擾。

根據房屋署的「屋邨管理扣分制」，「亂拋垃圾」、「胡亂棄置垃圾」可扣7分，且沒有「被扣分前先被警告」。

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