立法會智能升降機｜繼「電梯先生」人手㩒𨋢　立法會現「升降機大使」運行特快模式

▲ 立法會有「升降機大使」協助議員和訪客使用新升降機。

【立法會智能升降機/升降機大使】立法會換智能升降機後，常遭議員批評不智能，秘書處早前貼心地在會後安排「電梯先生／小姐」幫議員「人手㩒𨋢」；近來在立法會又出現了「升降機大使」，但似乎仍未能解決根本問題。

秘書處早前派保安人手操作升降機

所謂「電梯先生／小姐」，其實是在智能升降機頻出問題後，秘書處曾調配2至3名當值保安人員，在立法會會議及財委會結束後，操作升降機，接載議員返回辦公室樓層，雖未招致額外開支，但要人手控制智能電梯，議員私下亦搖頭歎息。

議員追問採購、運作及維護開支無果

至於「升降機大使」又何來？秘書處回覆民建聯梁熙查詢時透露，去年9月系統全面啟用3個月，以及今年1月中旬試行升降機「特快模式」期間，建築署及擴建工程承辦商聘請了大約2至4名「升降機大使」，在地下及1樓幾個較繁忙的主要入口，協助大樓使用者使用新升降機。有關開支已納入擴建工程整體預算，非由行管會負責，因此，秘書處無相關數字。議員關心的智能升降機採購開支、每月運作及維護開支，同樣不得而知。

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自運作累計130宗故障 收38宗投訴

不過，秘書處就透露，智能升降機自2023年12月分階段投入運作後，累計接獲130宗故障個案及38宗投訴。其中有107宗故障涉及觸控鍵盤、顯示屏和升降機門；有21宗投訴是升降機門開合速度及信息顯示不足。至於平均等候時間，秘書處說，根據他們今年2月的統計，在工作天辦公時段，77%使用者平均等候時間是30秒內。

本報至昨日仍見到有「升降機大使」在服務，「特快模式」有否提效？有議員仍說等待時間長，不滿為何明明C𨋢最近自己，偏偏要派最遠的A𨋢，又無故層層停；有𨋢堆滿人，有𨋢卻閒置，但就大讚大使態度好。

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