  • 22°C
香港時間：202543日 (四) 11:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立法會智能升降機｜繼「電梯先生」人手㩒𨋢　立法會現「升降機大使」運行特快模式

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會有「升降機大使」協助議員和訪客使用新升降機。

【立法會智能升降機/升降機大使】立法會換智能升降機後，常遭議員批評不智能，秘書處早前貼心地在會後安排「電梯先生／小姐」幫議員「人手㩒𨋢」；近來在立法會又出現了「升降機大使」，但似乎仍未能解決根本問題。

秘書處早前派保安人手操作升降機

所謂「電梯先生／小姐」，其實是在智能升降機頻出問題後，秘書處曾調配2至3名當值保安人員，在立法會會議及財委會結束後，操作升降機，接載議員返回辦公室樓層，雖未招致額外開支，但要人手控制智能電梯，議員私下亦搖頭歎息。

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

議員追問採購、運作及維護開支無果

至於「升降機大使」又何來？秘書處回覆民建聯梁熙查詢時透露，去年9月系統全面啟用3個月，以及今年1月中旬試行升降機「特快模式」期間，建築署及擴建工程承辦商聘請了大約2至4名「升降機大使」，在地下及1樓幾個較繁忙的主要入口，協助大樓使用者使用新升降機。有關開支已納入擴建工程整體預算，非由行管會負責，因此，秘書處無相關數字。議員關心的智能升降機採購開支、每月運作及維護開支，同樣不得而知。

點擊圖片放大
+2

立會「智能電梯」靠人手控制亂象　議員嘆物非所值

自運作累計130宗故障 收38宗投訴

不過，秘書處就透露，智能升降機自2023年12月分階段投入運作後，累計接獲130宗故障個案及38宗投訴。其中有107宗故障涉及觸控鍵盤、顯示屏和升降機門；有21宗投訴是升降機門開合速度及信息顯示不足。至於平均等候時間，秘書處說，根據他們今年2月的統計，在工作天辦公時段，77%使用者平均等候時間是30秒內。

本報至昨日仍見到有「升降機大使」在服務，「特快模式」有否提效？有議員仍說等待時間長，不滿為何明明C𨋢最近自己，偏偏要派最遠的A𨋢，又無故層層停；有𨋢堆滿人，有𨋢卻閒置，但就大讚大使態度好。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

立法會｜立會「智能電梯」靠人手控制亂象　議員嘆物非所值
13:00 2025/01/09
立法會｜立會「智能電梯」靠人手控制亂象　議員嘆物非所值

你可能感興趣

立法會｜立會「智能電梯」靠人手控制亂象　議員嘆物非所值
13:00 2025/01/09
立法會｜立會「智能電梯」靠人手控制亂象　議員嘆物非所值
工程 採購 保安 梁熙 建築署 民建聯 立法會 行管會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
急症室最長等候時間（04月03日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間04:05）
育兒辛酸︱11度低溫小童穿T恤短褲赤腳被母拖住走　遭拍片公審媽媽現身解畫反獲網民撐？
育兒辛酸︱11度低溫小童穿T恤短褲赤腳被母拖住走　遭拍片公審媽媽現身解畫反獲網民撐？