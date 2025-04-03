美國加徵關稅｜港府要求撤回所謂對等關稅　5.2前維持寄件美國郵遞服務　不會代收關稅

▲ 特區政府強烈不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅。（資料圖片）

【美國加徵關稅/小額免稅待遇】港府發聲明表示強烈反對和不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，要求美方撤回。港府發言人稱，會採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。

對於美國宣布由5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇並徵收關稅。港府斥美國多次單方面朝令夕改，要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便，香港郵政會由現在至五月二日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。



特區政府發言人表示：「美國的做法霸凌無理，違反世界貿易組織（世貿組織）規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。特區政府再次嚴正要求美方撤回其所謂的關稅對等措施。」

港府：密切評估捍衛合法權益 按WTO爭端解決機制申訴

發言人續說，在二○二三年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。過去10年，美國對香港的貿易順差達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，美國的做法完全是損己害人的單邊保護主義行為。



港府表示，會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】