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學童健康｜逾5成小六學生為「四眼仔女」　張竹君：幼童使用電子屏幕產品比例值得關注

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 8 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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（資料圖片）

衞生防護中心發表新一年度學生健康服務周年報告，報告統計43萬參與學童保健的小學及中學學生。署方表示，完成健康評估問卷的小學生當中，43.3%表示在一般上課日花兩個小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品，雖然相比 2022/23 學年的 47.1%為低，比例較新冠疫 情前約 30%為高。中學生的相應比例則更高，由 2022/23 學年的78.0%上升 至 2023/24 學年的 80.9%。

另外，在學生健康服務中心進行的視力篩查時，配戴眼鏡(包括矯正近視、 遠視和散光等屈光不正的眼鏡)的小一學生比例在2023/24 學年為 14.3%。 此項數據2022/23 學年的 14.8%相若，但比疫情前的 11%為高。小學生配 戴眼鏡的比例隨年級增加而上升，在 2023/24 學年，小六學生配戴眼鏡的比例高達53.8%。

心理健康方面，2023/24 學年，3.0%的學生表示在過去12個月曾遭受網絡欺凌，按年少0.2%。張竹君表示，如果得悉有欺凌情況，會轉介予臨床心理學家。2.2%的學生(1.7%小學生和 2.8% 中學生)在過去 12 個月曾計劃自殺，而1.0%的學生(0.8%小學生和 1.3% 中學生)曾經試圖自殺。此兩項數據在 2022/23 學年分別為 2.8%和 1.3%。

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君表示，兒童使用屏幕時間高企，張竹君指數字頗高值得關注。張竹君表示，視力發展可以直至8-9歲，年幼時長期使用屏幕，可以對視力有影響，署方不建議屏幕成為幼童「電子奶嘴」。

她指，署方一個工作小組就屏幕時間於2018年的最新指引，建議2歲以下盡量避免接觸電子屏幕，2歲至5歲應使用屏幕少於一小時，亦不建議自己接觸屏幕。她指，6至12歲應少於2小時用屏幕作娛樂用途，由於中學生年齡較大，要限制她們不接觸電子屏幕較困難。

另外，去年新冠疫情後首年致計劃及意圖自殺比率較高，今年則稍有回落。張竹君強調調查是自我陳述，真正自殺未必很有計劃，難以得悉數字是否有高估或低估。她指，自殺屬複雜問題，涉及家庭及學校等因素，當中於身體檢查中自述有心理健康問題的學生，約一半已有專科跟進，會研究如何改善問卷作識別，如學生反映問題會作轉介。

今屆中學文憑試本周開考，張竹君表示，衞生署於網頁上載資料，提醒家長及學生關注考生精神健康，如何讓學生渡過考試難關。

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