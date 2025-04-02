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學童健康｜逾5成小六學生為「四眼仔女」　計劃及試圖自殺比率稍降

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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（資料圖片）

衞生防護中心發表新一年度學生健康服務周年報告，報告顯示，出席學生健康服務中心的小學生當中，2023/24 學年超重(包括肥胖) 的普遍率下降至 16.4%，為 2014/15 學年起最低。

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中學生超重(包括肥胖) 的普遍率則沒有改善，於 2023/24 學年仍維持在 20.0%的高水平。

在學生健康服務中心進行的視力篩查時，配戴眼鏡(包括矯正近視、 遠視和散光等屈光不正的眼鏡)的小一學生比例在2023/24 學年為 14.3%。 此項數據2022/23 學年的 14.8%相若，但比疫情前的 11%為高。小學生配 戴眼鏡的比例隨年級增加而上升，在 2023/24 學年，小六學生配戴眼鏡的比例高達53.8%。

心理健康方面，2023/24 學年，3.0%的學生表示在過去12個月曾遭受網絡欺凌，按年少0.2%。

2.2%的學生(1.7%小學生和 2.8% 中學生)在過去 12 個月曾計劃自殺，而1.0%的學生(0.8%小學生和 1.3% 中學生)曾經試圖自殺。此兩項數據在 2022/23 學年分別為 2.8%和 1.3%。

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君表示，兒童視力問題值得關注。至於學童精神健康問題，她指去年是新冠疫情後首年致比率較高，今年則稍有回落。強調調查是自我陳述，如學生反映問題會作轉介。

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