新光戲院｜傳落戶黃埔嘉禾戲院現址　佔地5萬平方呎暑假開幕

▲ 北角新光戲院在3月3日結業，李居明在最後一場演出後致辭。（朱永倫攝）

北角新光戲院在3月3日結業，最新有消息傳出，主席李居明已經找到新場地，佔地平方5萬平方呎，將於暑假開業。

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關注粵劇並與劇團有聯絡的Facebook專頁「氍毹尋夢」今日刊載消息，指李居明已簽約租用紅磡黃埔嘉禾戲院位置，佔地5萬平方呎，將於暑假開幕。

該專頁負責人指，數年前曾在黃埔嘉禾戲院參加劇團戲曲微電影首演印象中戲院座位舒適， 發佈會可以在入場前舉行，地方寬敞。

該專頁更貼出擬定新聞稿，披露李居明將成立電影、粵劇兩大宣傳發展基金，為本土製作電影及粵劇提供宣傳贊助，推廣觀眾進入黃埔新地標。另外又指《粵劇特朗普3.0》將於6月5日至8日在西九文化戲曲中心上演。

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截至今日（4月2日）下午6時，李居明和新光中國戲曲文化專頁、網頁，均未公布相關消息，而西九戲曲中心未見《粵劇特朗普3.0》上演公告。

本報向協助李居明處理公關工作的人士求證，對方引述李居明表示若有消息「稍後公布」。另本報正向新光戲院方面查詢。

黃埔嘉禾有4間映院，各有300個座位，合共1,200多個座位。黃埔嘉禾早前宣布將於下周四（10日）結業，並在4月9日上映四套電影，分別是《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》、《金枝玉葉 2》，票價40元，會員價30元。

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