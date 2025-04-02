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民航處新例｜外置充電器新規即將實施　業界籲留意四大重點

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 3 小時前

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近日鋰電池外置充電器（俗稱尿袋）的安全問題惹來爭議，亦引起民航處關注，甚至向本地航空公司發出通告，列出新條例。本地數碼電子產品品牌Momax今（2日）就針對相關事件舉行記者會，提醒旅客注意新規要求，並且公布應對新規例的策略。

飛機安全｜4月7日起不得在航班上使用外置充電器充電　不能放在行李架

外置充電器｜禁機上用鋰電池外置充電器　CHARGESPOT：可考慮於目的地租借

鑑於早前曾發生多宗外置充電器短路引致機艙起火的事故，民航處早前就發出通告，規定由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。

Momax營運總監鍾孝揚今在記者會上也詳細講解了新規例的重點內容，呼籲市民留意：

1）禁止在飛行期間使用行動電源為其他設備充電

2）行動電源必須隨身攜帶， 不可放入托運行李

3）單個行動電源容量不得超過100Wh（約27,000mAh）

4）建議旅客將行動電源存放在原廠包裝或獨立保護套中

他補充指，個別航空公司也有實施不同的規定，所以呼籲旅客在登機前，也必須進一步聯絡航空公司或前往他們的官方網站查詢。

籲使用通過認證尿袋產品

鍾孝揚又提到，這些新規例最主要是防範事故發生，就算發生了也可即時應對，「但當然最好就不要發生任何事故。」他強調，如果乘客用上一些不符合國際安全標準的外置充電器，確實會因為機艙氣壓不穩而出現爆炸、起火等機會，「所以Momax始終將產品安全置於首位。」

Momax營運總監鍾孝揚強調，將產品安全置於首位是該企的重點。（彭大偉攝）

他表示，Momax全線行動電源產品均通過國際認證，包括歐盟安全認證、中國產品認證等；同時，亦通過IATA UN38.3航空運輸安全測試等，確保飛行安全。他也建議，旅客在出行前應確認所攜帶行動電源的容量規格、盡量選擇原廠包裝完好的產品、或以絕緣交代封好接口位及放入獨立膠袋或保護套內、避免在極端溫度環境下使用行動電源、及定期檢查行動電源狀態，發現異常應立即停止使用。

除此之外，鍾孝揚也表示為了配合即將實施的航空安全新規，建議旅客將行動電源存放在原廠包裝或獨立保護套中，Momax亦緊急應變，提早推出「1-World Airliner防火手提包」。這款絕緣保護包採用通過英國BS 476-7標準的專業防火材料製作，有效阻隔高溫與火源。

Momax宣布推出「1-World Airliner防火手提包」，這款絕緣保護包採用通過英國BS 476-7標準的專業防火材料製作，有效阻隔高溫與火源。

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