啟德新醫院｜運輸署擬新增及延長啟德巴士線　探討綠色運輸系統往醫院加設運輸帶

▲ 位於啟德的香港兒童醫院。（資料圖片）

毗鄰兒童醫院的啟德新急症醫院的工程將於2026年竣工，屆時區內的交通壓力或進一步上升。運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）書面答覆議員質詢時表示，會研究加強啟德醫院區接駁港鐵的交通。

陳美寶說，運輸署一直就香港兒童醫院和新急症醫院的公共交通服務與醫院管理局和相關部門保持緊密聯繫，以評估啟德醫院區的整體公共交通服務需求，當中包括重點加強油尖旺、九龍城、黃大仙區及附近一帶市民往返啟德醫院區的服務，以及加強啟德醫院區與港鐵的接駁。

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現時4巴士6小巴來往啟德醫院區

現時，啟德醫院區有4條專營巴士路線及6條專線小巴路線提供服務，往返觀塘、九龍城、旺角、尖沙咀等地區，並連接鄰近的啟德站、宋皇臺站、土瓜灣站、九龍灣站、牛頭角站、觀塘站，以及黃大仙站等。當中專線小巴88A號線是今年3月底起投入服務的新路線，連接香港兒童醫院與黃大仙港鐵站，方便新蒲崗一帶的居民。

至於樂富及竹園的居民，則可分別乘搭港鐵及專線小巴38M號線前往黃大仙港鐵站，然後轉乘專線小巴88A號線來往啟德醫院區。

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巴士X6C、15A延長 新增20X

陳美寶指，運輸署計劃將增加或延長3條途經啟德醫院區的專營巴士路線，包括新增城巴20X號線（啟德郵輪碼頭至尖沙咀循環線），及延長九巴X6C線（現美孚至九龍灣）和15A線（現平田往慈雲山北），以進一步加強啟德醫院區與其他地區的交通連接，新增的路線預計於今年下半年至明年初投入服務。

運輸署會繼續密切留意新急症醫院項目的進度以及區內整體發展進度，按需求適時研究調整或加強區內的公共交通服務，或開辦新的專營巴士或專線小巴路線，滿足市民往返啟德醫院區的交通需要。

另外，陳又指，當局會探討擬建的啟德智慧綠色集體運輸系統車站及上述兩所醫院之間的行人接駁改善方案，例如在現有啟德橋行人路等設施上加建上蓋或行人運輸帶等。在過程中需考慮方案對現有設施包括相關行車道、行人路和公用設施的影響，及評估其技術可行性和成本效益。

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