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名醫教養生｜10種食材煮100種防癌料理　癌症名醫教煲「長壽湯」打造抗癌體質【附10種防癌食物】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【飲湯/抗癌/抗衰老】食飯前飲湯，原來更健康！日本有抗癌權威指出，湯品富含營養，多喝可以幫助抗癌抗衰老。但打工仔平日回家後未必有時間煲煮一些步驟複雜的湯，故此他列出只需要10種食材就能煲出健康湯水，且湯品可以每天不同，絕對適合需要新鮮感的現代人。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

日本癌症名醫佐藤典宏出版新書《戰勝癌症長壽湯：日本名醫抗癌神湯！1日1湯，輕鬆打造抗癌防老體質》，裡面提到用10種簡單家常食材就能夠混搭煮出68款湯品。他身為癌症權威方面的專家，認為湯品的營養豐富、容易入口，還能促進食慾。喝湯可以改善腸道健康、提高免疫力、預防高血糖、和其他慢性病，而且有助身體抗炎、防止細胞癌化，甚至可以降低罹癌的風險。

「優先喝湯」健康效果倍增

佐藤典宏提到，想要降低罹癌風險，除了食材外，飲食順序同樣重要。他提及過，必須控制白米和麵包等主食的攝取，因血糖值高的話會加速癌症惡化。理想的飲食順序是：

  • 湯品或副菜的蔬菜
  • 肉或魚的主菜
  • 白飯或麵包的主食

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名醫教養生｜飲湯吃湯渣 有助降血糖

佐藤典宏建議，用餐時請先吃蔬菜，醣分高的主食留待最後再吃，因先吃蔬菜可以有助減重和預防糖尿病。蔬菜裡面富含的膳食纖維，可以延緩腸道吸收醣分的速度，預防用餐後的血糖飆升。而飲湯時亦有講究，一餐如有湯建議先喝湯，且連同裡面的湯料一併吃下。他指出，「優先喝湯」不只能讓血糖上升的速度變慢，先吃湯裡的食材，還能夠藉由咀嚼這個動作來刺激飽食中樞，產生的飽足感可以避免攝取過多的主食。

名醫教養生｜10大防癌食材

佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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