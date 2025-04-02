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獅子會全港青少年五人足球賽2025   推動青少年運動發展   120支隊伍競逐64強

特約

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

獅子會代表與一眾嘉賓及邀請賽球隊大合照。

特區政府積極協助學生建立恆常參與體能活動的習慣，培養學生堅毅、勇於接受挑戰等正面價值觀和態度，與此同時，國際獅子總會中國港澳三〇三區亦大力推動青少年運動發展，透過舉辦「獅子會全港青少年五人足球賽」，提升青少年自我認同和正確人生觀。該區上月特別舉行發布會和邀請賽，為即將舉行的「獅子會全港青少年五人足球賽 2025」揭開序幕。

中國香港足球總會會長貝鈞奇,SBS,MH（左6）聯同西貢區議會張美雄議員（左5）、兩位活動大使及獅子會代表進行開球儀式。

熱身賽精英雲集切磋球技

「獅子會全港青少年五人足球賽 2025」將於4月20日舉行。大會特別於3月30日舉行發布會暨邀請賽，邀請多位重量級嘉賓蒞臨，包括中國香港足球總會會長貝鈞奇,SBS,MH、西貢區議會張美雄議員、國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏、活動大使暨2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲，及ViuTV女子足球隊成員馬俊怡（Rose Ma）。同時亦邀請了本港甲組球隊晉峰足球會、多元種族球隊Afrika All-Star、消防足球隊、懲教足球隊、聖約翰救傷隊、扶輪足球隊、JCI隊等一共10隊更應邀參與熱身賽互相切磋。

晉峰足球隊奪得邀請賽冠軍盃。

經過一輪緊張刺激的賽事後，最終由晉峰足球隊奪得冠軍盃，Afrika All Star及懲教足球隊分別奪得亞軍及季軍盃。

活動大使親身落場  鼓勵市民支持本地足球 

活動大使歐陽耀冲代表獅子會隊參與邀請賽，賽後與在場人士分享五人足球的特色。「五人足球的觸球機會、時間都較傳統十一人足球多，對球員的技術、速度、戰術配合要求更高，比賽節奏更加緊湊，觀賞性高，我非常喜歡五人足球，亦希望大家可以進一步認識五人足球。」完成日本職業生涯返港的歐陽耀冲表示，他將帶領九龍城足球會的年輕球員參加本屆賽事的男女混合U8組別，全力爭取佳績。 

活動大使2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲（右）將帶領九龍城足球會的年輕球員參加本屆賽事的男女混合U8組別。

另一名活動大使馬俊怡也分享了她對足球的看法。「我因拍攝節目開始學踢波，雖然只有約半年時間，但從中已經感受到足球運動的樂趣。我鼓勵大家可以找朋友一齊踢波，我都會繼續參與比賽。」她補充，今年將舉辦全運會，相信男女老少都可以感受到足球運動的刺激、熱血。「大家記得要多支持本地足球發展，入場睇波，支持本地球隊。」

活動大使ViuTV女子足球隊成員馬俊怡（Rose Ma）呼籲市民多支持本地足球發展，入場觀賞，支持本地球隊。

港體育氣氛增  攜手培育更多球壇新星

中國香港足球總會會長貝鈞奇在活動上致辭時表示：「過往4屆『獅子會全港青少年五人足球賽 』均舉辦得相當成功，我亦很高興見到獅子會的三人籃球賽、慈善跑活動一直推動體育發展。有團體的努力，加上啟德場館今年開幕，相信香港足球發展一定更加蓬勃。」

國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏強調，過往4屆「獅子會全港青少年五人足球賽 」報名反應熱烈，賽事口碑甚佳。「來到第5屆，今年我們再擴大比賽規模，青少年比賽組別將分為男女混合U8，男子組及女子組U10，U12及U14，合共64隊隊伍出賽。日前已截止報名，不少本地青訓團體亦有派隊參加，包括港峰足球會、南區麗池、車路士足球學校（香港）等。此外，今年賽事更得到中國香港足球總會支持，由總會球證進行裁判工作，提升賽事水平，期望4月20日會有一輪精彩的比賽上演。」

聯合大會主席余紫威表示：「香港地少人多，場地稀缺，近年來五人足球發展迅速，場地限制比十一人足球少。因此，我們相信年輕人花更多的時間在五人制足球，有利培養他們的技術。」他續指，五人制球賽球員必須快速處理持續不斷，傳射的決策及過程中，球員的質量和戰術理解方面得到大大提升，對香港足球運動未來發展至為重要。「今屆增加10隊團體邀請賽、贊助商的支持，可讓廣大市民增添對五人足球運動的認識及興趣。」

聯合大會主席施禮賢透露：「今年報名隊伍突破120隊，顯示學校五人足球發展蓬勃，我們非常高興看到青少年對五人足球的熱愛與支持。五人足球的靈活性和戰術性，使其成為年輕運動員展現才華的理想平台。我們期待著在4月20日的賽事中，看到每一位參賽者的拼搏與努力。」

（左起）活動大使暨2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲，聯合大會主席施禮賢，中國香港足球總會會長貝鈞奇,SBS,MH、國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏、聯合大會主席余紫威、活動大使ViuTV女子足球隊成員馬俊怡合照。

持續推動五人足球發展  培養青少年堅毅精神

近年，五人足球近年在亞洲急速發展。有別於傳統十一人足球，在場地、組隊上都更加靈活，非常適合在香港推廣發展。因此，國際獅⼦總會中國港澳三〇三區5年前已開始舉辦「獅子會全港青少年五人足球賽」，作為年度青少年體育項目之一，藉此提升青少年自我認同及為青少年提供一個正確人生觀，同時推動青少年足球運動，鼓勵更多青少年參與體能運動挑戰自我，為目標而努力，藉著運動學習堅持，不放棄，積極向上。

「獅子會全港青少年五人足球賽2025」詳情
日期：2025年4月20日（星期日）
時間：下午1時至6時
地點：賽馬會香港足球總會足球訓練中心4及5號場

懲教足球隊參與邀請賽。

消防足球隊（藍衫）對賽 JCI隊（白衫）。

多元種族球隊Afrika All-Star（彩衫）對賽獅子會代表隊（紅衫）。

獅子會代表隊（紅衫）與明和足球隊（白衫）合照。

(特約)

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