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童書開倉︱逾萬本童書繪本1折起＋$10特區　限時6天網上同步

休閒消費

撰文： 王明方

發布時間： 34 分鐘前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

家長們注意！香港超人氣童書品牌「蘋果樹」將於4月2日至7日舉辦年度超狂「圖書開倉」，逾萬本精選圖書及繪本低至1折，經典$10特價區回歸，全場震撼優惠只限6天！由幼兒繪本、兒童遊戲書、STEAM科普漫畫，到家長育兒書應有盡有，是家長及孩子們為家中書櫃添置好書的大好機會！快收藏以下完整攻略！

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復活節好去處︱朱古力工作坊學整復活蛋　即送你$2,000朱古力禮物現金券

活動在油塘的蘋果樹圖書倉舉行,近港鐵油塘站。現場如同一個繽紛童書寶庫，有小朋友最愛的《屁屁偵探》系列、《100層樓的家》系列、《野貓軍團》系列、宮西達也系列、《多啦A夢》STEAM學習系列、幼兒遊戲書、發聲書、貼紙書、兒童漫畫、數學、中文學習等。

多款$10熱賣圖書

$10熱賣圖書包括《孩子的第一本說唱童詩》精裝繪本套裝、多款貼紙書、幼兒左右腦練習遊戲書、機關書等。小朋友一定能找到有興趣的圖書，愛上閱讀，絕對不能錯過！

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開倉優惠詳情:

  • 場內有過萬本兒童圖書及繪本
  • 低至1折！更設$10特價區!
  • 全場折扣；1~5本正價計65折；6本或以上正價計6折（特價書除外）
  • 所有書本售完即止，不設留貨

開倉書目包括：

【童書寶庫推薦】

  • 幼兒啟蒙書:左右腦訓練、智力開發遊戲書、發聲書、翻翻書、機關書、立體書、情緒學習繪本、認知圖鑑等
  • STEAM：多啦A夢科學大冒險系列、人體知識立體書、趣味學數學...等
  • 100層樓的家系列，6折後只售$63.6起
  • 品格教育繪本、生活學習繪本、節日繪本、小百科系列，6折後只係$28.8起
  • 幼兒腦力開發練習，6折後$25.2
  • 神奇標點通全套8本，6折後$182.4
  • 認知成長系列精裝繪本，只售$10
  • 多款幼兒動腦、貼紙書，只售$10

另外還有人氣系列：知心漫畫館系列、文房快樂讀本系列、宮西達也繪本、屁屁偵探系列、屁屁丹迪系列、100層樓的家系列、宮西達也繪本、大排長龍系列、飛鼠郵差系列...等和漫畫版世界名著，6折後$38.4。

【搶購小貼士】

1.請自備現金或八達通付款。
2.購物滿指定金額可以信用卡、Alipay付款。
3.請自備環保購物袋，最好帶買餸車或旅行喼，因為啲書真係好重㗎！
4.現場通道比較狹窄，如帶BB車需泊在門外並自行保管財物。
5.所有圖書現場先到先得，售完即止，不設留貨或送貨。

活動詳情：


日期：2025年4月2日至7日（共6天）
時間：上午10：00至下午6：30
地點：九龍油塘草園街4號華順工業大廈2樓D室（油塘站A2出口步行約7分鐘）

網上同步開倉!安坐家中照樣掃貨!

無法親身前來？唔緊要！蘋果樹網站將同步推出「網上開倉」，全店正價圖書一律65折（特價書除外）。只需於開倉期內完成付款，即可享網上優惠！訂單將於4月9日起陸續發貨，更有運費優惠，輕鬆入手心水好書！蘋果樹屋網上圖書開倉

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