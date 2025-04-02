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最宜居地區︱元朗兩大原因奪冠黃大仙墊底　住呢區被指「最危險」

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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竟然元朗係最宜居!

【香港最宜居地區/元朗/黃大仙】香港分18區，每區都有其特色，一項由線上外語學習平台「Preply」發布的香港最宜居地區排名，元朗區被列為最宜居區域，原因有兩個，因為該區有最多公園及遊樂場，達188個!而且樓價屬全港第三低，反之，交通相對方便的黃大仙被評為最不理想的地區，原因是人口密度高，每平方公里有46,067人。而住這一區卻被評為「最危險」!

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Preply採用多項直接影響日常生活的指標，包括人口密度、房地產價格、安全性、零售和餐飲選擇、交通服務，以及空氣質素、水質和噪音水平等環境因素。

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最宜居3區均距離市中心較遠

負責調查的機構表示，評估後元朗區獲得最高分數，屬香港最佳居住區域，其次是北區和沙田區，又提到3區雖然均距離市中心較遠，但由於適合家庭居住、坐擁完善交通網絡和人口密度較低，使它們在評估中名列前茅。

機構解釋，元朗區是交通最方便的地方之一，不但有全港最多的巴士站，噪音水平也是最低，該區亦設有188個公園和遊樂場，屬全港之冠，並以每平方呎9,476元成為全港第三樓價低的地區。

位於第二的北區就在安全角度突出，機構引述警方數字稱該區犯罪率為全港最低，人口密度亦是全港第二低；排第三的沙田區就是全港第二多學校的地區，達293間，而每平方公里人口密度亦僅僅超過1萬人。

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榜尾兩區人口密度高

至於位列榜尾的黃大仙區和尾二的深水埗區，機構稱主因是人口密度高，分別為每平方公里4.6萬人和4.3萬人。機構又稱，排尾三的灣仔區因缺乏適合兒童的設施及樓價高昂，成為不吸引的地區之一，當區只有59個戶外康樂空間和114間學校，樓價亦高達每平方呎1.7萬元。

住油尖旺區最危險

油尖旺區錄最多報案被評為「最危險區域」而北區「最安全」，油尖旺區警署去年1月至10月期間接獲8,883宗報案，被評為全港最危險的區域；觀塘排第二，共接獲7,608宗報案；沙田則排第三，接獲6,519宗報案。至於被評為最宜居的元朗地區則排第四，錄得6,327宗報案。

研究又指出，北區是全港最安全的地方，該區警方僅收到586宗報案，其次是離島區（2,208宗報案）和灣仔（2,523宗報案）。

中西區全港樓價最貴平均呎價高達21,181元

樓價方面，中西區是全港最昂貴的區域，平均呎價高達21,181元；地理位置較偏遠的南區是全港第二貴，平均呎價高達17,284元；灣仔排第三。

至於被評為「最實惠」的地區，為離市區較遠的屯門，平均呎價9,204元；北區排第二平均呎價9,319 元；元朗排第三，平均呎價9,474元。

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