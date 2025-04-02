奇情谷︱李龍基忘年戀獲子女支持　未婚妻Chris獄中每日向基哥寫情信訴心聲

▲ 李龍基表示子女支持他的忘年戀。

【火火 / 吳若希 / 曾展望 / 李龍基】由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）3位「谷主」主持TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（4月1日）主題為「忘年戀」，並請來李龍基任嘉賓。

基哥在節目中盡數跟仍在獄中未婚妻王青霞（Chris）衷情，而且無所不談，更首度公開她在獄中寫給自己的情書。

同時，基哥表示剛完成登台回港，笑言主辦方低估自己的叫座力，錯失搵錢機會︰「原本可以加多兩場，但係主辦方話『唔好喇，佢同老婆啲嘢搞到咁樣，無人嚟睇』點知做完3場，現場反應好高興，到佢哋想加已經無辦法，行程傾好晒。」事後主辦方猛叫「走雞」。

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▲ 《奇情谷》3位谷主火火、吳若希、GM與嘉賓李龍基，以及「花生Girls」（右一）葉靖儀、（左一）吳文懿。

奇情谷︱自言無懼網民嘲諷

在《奇情谷》節目中，3位谷主跟網民紛紛食住花生提出尖銳問題，先出招的火火抵死地問基哥髮型出自那位髮型大師手筆時，基哥自言一手一腳設計，解釋︰「雖然而家一把年紀，上到台都要畀人特別感覺。」

接住，GM提出不少網民的質疑表示整件事是「衰鹹濕、假眼淚，演技造作」，基哥氣定神閒回應說︰「呢個時段我已經百毒不侵，網民講乜嘢咪由佢哋，你話真好、假好，我完全唔care。對攻擊嘅言語，我全部聽唔到。」

▲ 基哥稱不會在意網上批評。

奇情谷︱基哥聽情書眼泛淚光

另外，現年74歲的基哥豪言有心有力，還即場示範深蹲展示雄風︰「我每次深蹲可以做30下，當然男人到咁上下唔多唔少要補養嘅，最緊要生活習慣要正常，keep住運動。」他笑言接近未婚妻出獄日子，要「加操」保持體魄。

基哥提到Chris在獄中每日都會寫信，每封都長達4頁紙，已累積超過400多封，有些信會畫上圖畫非常有心思。

望見面前一大堆情書，火火有感而發說︰「我真係想講一樣嘢，大家可能覺得佢畀『騙子』呃，但個『騙子』做到咁足呢，抵死啦。」在旁的基哥亦附和說︰「畀人呃抵死啦。」當3位谷主讀出部份信件內容時，在旁聽的基哥已眼有淚光。

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奇情谷︱忘年戀獲子女支持

另外，基哥表示這段戀情獲子女支持，未婚妻被判入獄當日，即時收到囡囡的短訊慰問，令他感到安慰。他笑言，最搞笑是囡囡問「你們會計劃生baby嗎？」

此外，節目chat room及TVB Plus的網上專頁留言踴躍，有人讚基哥有情有義是絕種好男人，亦有人提出質疑，總之網民都食住花生「審死官」上身，有留言表示「佢老婆沒有飛機師駕駛執照」、「基哥仲有心情上節目」、「感情嘅嘢係兩個人嘅事，唔使理外界啲人說三道四」。

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