籃球博彩｜政府今起諮詢至5月2日　民青局強調不鼓勵賭博

▲ 政府4月2日起諮詢馬會開辦籃球博彩。（資料圖片）

政府今日起至5月2日展開籃球博彩諮詢，容許香港賽馬會獨家經營。民政及青年事務局發言人強調政策並不鼓勵賭博，而是採取了務實的做法，只允許少數獲准賭博途徑存在，從而打擊非法賭博及隨之而來的社會問題。

政府表示，籃球博彩將參考足球博彩制度，由政府限制投注種類和賽事種類，不能投注本地或有香港球隊參與的賽事，不接受未成年人士投注，亦不接受信用卡投注，經營者亦要提供有關賭博失調服務的資訊。

▲ 政府4月2日起諮詢馬會開辦籃球博彩。（資料圖片）

根據諮詢文件，政府2003年規管足球博彩以來，將超過15,810億元的投注額導入合法渠道，並帶來逾1,160億元博彩稅。文件強調，新增博彩項目對年輕人影響有限，18至21歲的投注者比例過去5年一直維持在2%以下。

文件引述馬會數據稱，2024年有約43萬名港人參與非法籃球博彩， 按年急增186%，市場收益約700億至900億元，按年急增119%至165%。而牛津經濟研究院研究指，若馬會提供合法渠道，有49%非法博彩參與者會轉到馬會投注。

此外，政府經諮詢博彩及獎券事務委員會後，已決定續發足球博彩牌照予馬會，為期五年，由2025年7月18日生效，現有規定維持不變。

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