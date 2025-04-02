  • 20°C
香港時間：202542日 (三) 18:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

籃球博彩｜政府今起諮詢至5月2日　民青局強調不鼓勵賭博

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

政府4月2日起諮詢馬會開辦籃球博彩。（資料圖片）

政府今日起至5月2日展開籃球博彩諮詢，容許香港賽馬會獨家經營。民政及青年事務局發言人強調政策並不鼓勵賭博，而是採取了務實的做法，只允許少數獲准賭博途徑存在，從而打擊非法賭博及隨之而來的社會問題。

政府表示，籃球博彩將參考足球博彩制度，由政府限制投注種類和賽事種類，不能投注本地或有香港球隊參與的賽事，不接受未成年人士投注，亦不接受信用卡投注，經營者亦要提供有關賭博失調服務的資訊。

政府4月2日起諮詢馬會開辦籃球博彩。（資料圖片）

根據諮詢文件，政府2003年規管足球博彩以來，將超過15,810億元的投注額導入合法渠道，並帶來逾1,160億元博彩稅。文件強調，新增博彩項目對年輕人影響有限，18至21歲的投注者比例過去5年一直維持在2%以下。

文件引述馬會數據稱，2024年有約43萬名港人參與非法籃球博彩， 按年急增186%，市場收益約700億至900億元，按年急增119%至165%。而牛津經濟研究院研究指，若馬會提供合法渠道，有49%非法博彩參與者會轉到馬會投注。

此外，政府經諮詢博彩及獎券事務委員會後，已決定續發足球博彩牌照予馬會，為期五年，由2025年7月18日生效，現有規定維持不變。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

籃球博彩｜消息：馬會倡參考足球徵稅50%冀9月三讀通過　料第4年起為政府庫房每年進帳15億
16:36 2025/02/28
籃球博彩｜消息：馬會倡參考足球徵稅50%冀9月三讀通過　料第4年起為政府庫房每年進帳15億
籃球博彩｜調查指籃球賭博平均30多歲較賭馬足球年輕　戒賭輔導：呈年輕化趨勢
00:01 2025/03/01
籃球博彩｜調查指籃球賭博平均30多歲較賭馬足球年輕　戒賭輔導：呈年輕化趨勢
籃球博彩｜麥美娟：探討規範籃球博彩但不鼓勵賭博　將嚴厲執法打擊非法賭博
21:23 2025/03/09
籃球博彩｜麥美娟：探討規範籃球博彩但不鼓勵賭博　將嚴厲執法打擊非法賭博

你可能感興趣

籃球博彩｜消息：馬會倡參考足球徵稅50%冀9月三讀通過　料第4年起為政府庫房每年進帳15億
16:36 2025/02/28
籃球博彩｜消息：馬會倡參考足球徵稅50%冀9月三讀通過　料第4年起為政府庫房每年進帳15億
籃球博彩｜調查指籃球賭博平均30多歲較賭馬足球年輕　戒賭輔導：呈年輕化趨勢
00:01 2025/03/01
籃球博彩｜調查指籃球賭博平均30多歲較賭馬足球年輕　戒賭輔導：呈年輕化趨勢
籃球博彩｜麥美娟：探討規範籃球博彩但不鼓勵賭博　將嚴厲執法打擊非法賭博
21:23 2025/03/09
籃球博彩｜麥美娟：探討規範籃球博彩但不鼓勵賭博　將嚴厲執法打擊非法賭博
民政及青年事務局 籃球 博彩稅 非法賭博 博彩 馬會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數