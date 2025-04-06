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危險駕駛｜女子揸電動車橫馬路險撞車　阻轉左車輛通行被斥：害人害己

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撰文： 王月明

發布時間： 37 分鐘前

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女子揸電動車橫馬路險撞車，阻轉左車輛通行被斥：害人害己。

違反交通規則駕駛十分危險，可能會給自己及他人造成不可逆轉的傷害！

近日，有人在Threads上傳影片，指在屯門藍地見到有2名女生駕駛電動車逆行橫過馬路，險與左轉的士相撞，後又累數量車停在路口等待兩人避讓，隨後依舊橫過馬路，網民看過影片後，細數女生多個違規行為……

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危險駕駛｜女子揸電動車逆　線行車橫過馬路險撞車

事發於夜晚的屯門藍地，據影片可見，1名身著黑色衫的女生駕駛電動車，1名穿睡衣的女生坐在後座，二人未佩戴頭盔，電動車無尾燈亦沒有車牌。

經過路口時，相信左轉綠燈正好亮起，車輛匯入女生所在方向車道，言下之意2人原準備逆線形式橫過馬路，見到大批車輛駛近才停下。1名電單車男經過路口，向兩人擺手大聲勸道：「返入去！」

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隨後1輛的士駛來，見到2名女生擋在路中間無法通行，遂停駛等待兩人向路邊移動，而跟在其後的車輛亦被迫停下。兩名女生將電動車移到路邊後，開始看手機，疑似迷路查詢導航。

另一條影片中，左轉車輛在等待綠燈，女生再次駕駛電動車橫過馬路，並右轉駛入對側方向的車道，而馬路對側迎面樹立著「禁止駛入」的交通標誌。樓主直斥兩人：「害死啲司機」。

危險駕駛｜網民細數女生違反數條規例

有網民看過影片後，細數2名女生違反多交通規例，「揸部電雞喺條馬路上飛來飛去，又唔俾路費又唔俾牌費，又唔使戴安全帽，又唔使有車尾燈」、「幾時可以加強呢啲非法電動車嘅執法」、「仲要逆線行車」；不少人直斥該行為危險，「真係害人害己」、「地大任我行的電動車」、「好危險呀」、「辛苦司機」。

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危險駕駛｜違反《道路交通規例》規定可罰款及監禁

據《道路交通規例》，單車駕駛人及乘客須戴防護頭盔，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客，在駕駛或乘坐電單車時沒有戴上認可防護頭盔，可處罰款5,000元及監禁3個月；

逆線行駛可構成危險駕駛，任何人在道路上危險駕駛，可被判罰款1萬元及1年監禁；如屬首次被定罪，危駕者會被取消駕駛資格至少6個月；如屬再次被定罪，取消駕駛資格至少2年。

任何人如在道路上駕駛未領有牌照的小型電單車，如被定罪，可被罰款5,000元及監禁3個月。

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