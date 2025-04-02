大學教育︱全球銀齡教育峰會登陸香港　都大研討數字時代老年人終身學習

▲ 首度在香港舉辦的「亞洲國際會議2025」，吸引了逾百名來自18個國家及地區的代表參與。

【香港都會大學】香港都會大學李嘉誠專業進修學院（HKMU LiPACE）於2025年4月1日至2日聯同國際老年大學協會（AIUTA）及中國老年大學協會（CAUA）舉辦「亞洲國際會議2025」。本次會議是AIUTA在亞太地區繼上海（2004、2019年）、大阪（2016年）及廣州（2013年）成功舉辦後，首度在香港舉行的第五場全球長者教育盛事。會議主題為「數字時代老年人的終身學習」。

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▲ (由左至右) 香港都會大學李嘉誠專業進修學院院長曾德源博士、 國際老年大學協會（AIUTA）主席Prof. Francois Vellas 、 印度聖雄甘地大學校長C.T. Aravindakumar教授及 香港都會大學校長林群聲教授於「亞洲國際會議2025」上合照。

AIUTA是一個匯聚來自全球各地老年大學的國際性組織，爲國際上具影響力的第三齡非政府組織，匯聚五大洲會員。本次會議預計吸引逾百名來自18個國家及地區（中國及香港以外），包括法國、印度、韓國、馬來西亞、泰國、哈薩克斯坦、斯洛伐克、新加坡、澳洲、英國、葡萄牙、西班牙、加拿大、芬蘭、埃及、南非、孟加拉國及尼日利亞的代表參與。

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印度瑪哈特瑪甘地大學 (Mahatma Gandhi University) 老年大學更將派出23人代表團出席，該大學為印度頂尖研究型學府（2025年泰晤士高等教育世界排名401-500），亦是印度首間成立第三齡大學的機構。其他知名與會者包括瑪哈特瑪甘地大學 (Mahatma Gandhi University) 校長 CT Aravindakumar 教授、哈薩克斯坦瓦利哈諾夫大學 (Ualikhanov University) 副校長 Zhakupova Aigul 教授，以及拉塔納科辛皇家理工大學(Rajamanghala University of Technology Rattanakosin) 副校長 Akera Ratchavieng 教授。中國代表團則由北京（國家開放大學）、廣州（廣東開放大學）及華東師範大學終身學習研究院的頂尖老年大學專家、教授，以及中國老年大學協會領導組成。

▲ 香港都會大學校長林群聲教授在「亞洲國際會議2025」開幕致辭上表示，此會議讓參加者共同分享經驗、推動改革創新，締造社會效益。

香港都會大學校長林群聲教授於開幕致辭上表示：「我們很高興能與國際老年大學協會共同主辦這個充滿代表性的活動，有機會與各國專家一起分享經驗、推動改革創新，締造社會效益。今年我們有幸邀請到來自18個國家和地區的多位嘉賓講者，為我們的討論注入豐富的知識和新觀點。今天在場所有出席的嘉賓是我們共同致力推動長者終身學習的見證。『亞洲國際會議2025』為我們提供了一個交流實踐、啟動新合作以及探索創新研究的最佳平台，這些將有助塑造未來長者教育的趨勢。」

本次會議為香港都會大學長者學苑（EAMU）提供平台，展示其16年來為逾17,000名長者提供多元學習課程的經驗。HKMU LiPACE作為AUITA亞太區內屬會會員，是次會議將探討中國內地、香港，以至亞太地區的如何利用科技推動積極老齡化和老年人的學習。特別是在中國內地和香港兩地區都正在快速地轉變爲“老齡社會”，保持老年人的健康並通過終身學習讓他們積極參與社區活動已成爲政府的政策重點。與此同時，隨著科技的快速發展，老年人學習使用數碼産品，可以享受時代發展的便利，打破數碼鴻溝。

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