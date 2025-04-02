  • 19°C
香港時間：202542日 (三) 20:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女星再就業︱42歲前TVB「御用丫鬟」退圈現況曝光轉行賣雞腳　曾遭傳整容失敗 為母進修按摩治療

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

42歲前TVB「御用丫鬟」退圈現況曝光轉行賣雞腳　曾遭傳整容失敗 為母進修按摩治療

【陳思齊／轉行／賣雞腳／整容／TVB】心態好好！前TVB女演員陳思齊（原名陳凱怡），近年工作遇到樽頸，決定退出演藝圈後不斷自我增值，先是進修按摩治療成為專業心靈治療師，日前又透過社交平台宣佈擺檔賣雞腳，誓言「要做雞爪皇后」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

驚喜公開新身份：我要做雞爪皇后

3月31日，現年42歲的陳思齊透過内地抖音平台驚喜公開新身份，指經過深思熟慮，決定來到佛山功夫夜市「擺檔賣雞腳」，更自嘲是過氣藝人再就業，展現拼勁：

人生就沒有什麼不可以做的。我要來這裡學習擺攤，我要做雞爪皇后！

陳思齊轉行的消息一度登上微博熱搜，網民紛紛為她加油打氣：「拿得起放得下，支持你」、「工作不分貴賤」、「重新來過不丟臉，加油！」；甚至還有網民藉機示愛：「思齊別擺攤了，嫁給我」、「請問娶思齊需要什麼條件？」。

點擊圖片放大
+5
+4

曾遭傳整容失敗 遇工作樽頸退圈做「骨妹」

陳思齊自2000年競選香港小姐入圍5强後出道，代表作有《皆大歡喜》、《老婆大人》、《搜神傳》、《我的野蠻奶奶》、《律政新人王》等，因清秀童顔外表及精靈演技而經常被安排出演「妹妹」、「丫鬟」角色，深受觀眾歡迎。

儘管有香港小姐頭銜及參與多套經典劇集經驗，但由於年紀漸長，陳思齊認為自己「不能一世靠樣搵食」，不適宜再扮演「妹妹」；她曾在抖音影片中坦言，找不到適合自己的角色和工作，遇上就業樽頸。她最終在2013年離開TVB，加入香港電視並演出了數套劇集；2015年正式退出娛樂圈。

點擊圖片放大
+20
+19

此後，陳思齊選擇讀書，進修音樂治療及香薰按摩課程。因為媽媽患有五十肩，孝順的陳思齊為媽媽學習按摩，以幫助紓緩痛楚。陳思齊亦趁機決心進修有關知識，最終成為心靈治療師，治療療程結集了催眠、音樂治療和香薰，目的幫客人減壓紓緩。

陳思齊更不介意向人自稱是「骨妹」：

因這都只是一份工作，不過覺得曾是演員而高人一等，或是一件矚目的事。

而陳思齊過去還被傳出疑似整容失敗，引起不少輿論；但真相是她在擔任美容院代言人時，因打針導致面部僵硬、鼻子變形。目前年過40的她，原生美貌早已恢復正常，童顏依舊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
今日 14:01
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
高齡產子︱36歲內地女星來港剖腹產豪洗百萬坐月100天　韓星老公貼身服侍被嘲：像伺候祖宗
今日 10:56
高齡產子︱36歲內地女星來港剖腹產豪洗百萬坐月100天　韓星老公貼身服侍被嘲：像伺候祖宗
凍齡女神｜42歲彭于晏前緋聞女友現身金鐘　外表超凍齡獲網民激讚：靚到咩咁
13:46 2025/03/25
凍齡女神｜42歲彭于晏前緋聞女友現身金鐘　外表超凍齡獲網民激讚：靚到咩咁

你可能感興趣

凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
今日 14:01
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
高齡產子︱36歲內地女星來港剖腹產豪洗百萬坐月100天　韓星老公貼身服侍被嘲：像伺候祖宗
今日 10:56
高齡產子︱36歲內地女星來港剖腹產豪洗百萬坐月100天　韓星老公貼身服侍被嘲：像伺候祖宗
凍齡女神｜42歲彭于晏前緋聞女友現身金鐘　外表超凍齡獲網民激讚：靚到咩咁
13:46 2025/03/25
凍齡女神｜42歲彭于晏前緋聞女友現身金鐘　外表超凍齡獲網民激讚：靚到咩咁
網絡熱話 正能量 整容 演員 TVB 抖音

最高瀏覽

天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
急症室最長等候時間（04月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間16:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命
吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命