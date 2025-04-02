DSE2025｜教師料未使用試題答題簿須鎖起與內地試場增加有關　中文科考生指「報到易」大致順暢

▲ DSE中文科今日開考。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）中文科今日（9日）開考，約有4.8萬人報考。考評局最新要求，試場需將未用的試題答題簿鎖起，有中文科老師形容「失望、奇怪」，估計與今年內地考場增加有關。在深水埗一個試場，多名考生指「報到易」大致順暢，有考生因遲到沒有使用應用程式簽到，亦有考生稱嘗試3次才成功簽到。

去年曾發生考生於小紅書上載DSE試題風波，考評局今年最新要求，學校試後要將未用的試題答題簿要暫時鎖起，直至考評局另行通知，方可用作教學用途。陳樹渠中學中文科老師曹順祥指，部分老師不在考場監考，但想知道試卷內容的話可能會感到失望；如考試結束後，學生想找老師解題，老師卻未閲讀過試卷「會唔會覺得有少少奇怪？」。

曹順祥稱理解考評局，「一定有佢嘅原因」，惟安排值得商榷。他估計安排與今年內地考場增加有關，如該些考場考試途中有意外，未能如期完成考試，而已完成的考生將試題「飛通街，擺上唔知咩網站」，或影響公平性。他預計今日或明日將收到考評局通知，讓老師參閲試題，料不需等到所有科目考試完成。

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今年的文憑試一般試場連續第二年採用「第二代公開考試支援系統」（PESS2），考生須使用「報到易」在試場自行簽到。考生張同學表示，應考卷一時，監考員在開考前5分鐘才提供二維碼，試場主任宣布要收起手提電話時，自己仍在見到，形容安排混亂；而應考卷二時程式「load （加載）極都load唔到」，需重新開啟程式3次能才成功進入簽到頁面。

考生歐陽同學則指，自己應考卷一時，因遲到未有使用程式簽到，而應考卷二時程式則運作暢順。

曹順祥指，今早除了遲到的學生外，大部分均有使用「報到易」簽到，他建議學生「唔好咪書咪到最後一分鐘」，確保簽到過程順暢。

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