親子好去處｜香港國際青年音樂家大賽基金會4.19辦音樂會　集全球著名小提琴家演奏經典樂章【附購票方法】

▲ 香港國際青年音樂家大賽基金會將於4月19日（六）晚舉辦「第五屆香港國際青年音樂家大賽之Gala Concert音樂盛會」。（圖片由大會提供）

【親子好去處/復活節2025/音樂會/小提琴】復活節假到了，家長除了和小朋友吃喝玩樂，也可以一起欣賞高水準的小提琴演奏，沉浸在音樂氛圍中，培養對音樂的熱愛。香港國際青年音樂家大賽基金會將於4月19日（六）晚舉辦「第五屆香港國際青年音樂家大賽之Gala Concert音樂盛會」，多位才華洋溢的參賽者將與評委共同演繹精彩動聽的樂曲，為觀眾帶來一場音樂盛宴。

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由香港國際青年音樂家大賽基金會主辦的「第五屆香港國際青年音樂家大賽」，將於4月14日起一連6日分別於荃灣大會堂及香港大會堂舉行。比賽項目涵蓋個人小提琴獨奏、弦樂重奏等多種參賽組別，全球700多名青年音樂家經過視頻預賽篩選後，當中170名參賽者成功晉級來港比賽，展示他們的琴藝，以促進音樂文化的交流與融合。基金會主席黃浩基先生（Calvin）表示，參賽者將在大賽、大師班以及Gala Concert音樂盛會上建立珍貴的人脈，並相信他們之間的互動會激發潛能，帶來更多的益處與成長。

在比賽的最後一天，大會將舉行一場「Gala Concert音樂盛會」，將有多位卓越的參賽者與世界級評委同台獻藝，其中參與演出的評委包括當代小提琴家 基里爾·特魯索夫 及 竹澤恭子、中央音樂學院弦樂系主任 童惠東教授、哈爾濱音樂學院弦樂系主任 楊曉宇教授等等。他們會演奏《約翰·哈爾沃森- 帕薩卡利亞（基於亨德爾，雙小提琴改編版）》及《約翰·塞巴斯蒂安·巴赫：D小調雙小提琴協奏曲》等樂章，相信令觀眾們繞樑三日。

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「Gala Concert音樂盛會」詳情

日期：2025年4月19日（六）

時間：7:30pm

地址：香港新界荃灣大河道72號荃灣大會堂

票價：$250／$200／$150

「城市售票網」網上購票：請按此

電話購票：3166 1288

音樂會全長：約2小時

節目查詢：6763 6462

註：香港國際青年音樂家大賽基金會有限公司保留更改節目及演出者之權利

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