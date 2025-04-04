育兒之道｜如何培養情緒穩定的孩子？　父母必學4招打造心靈避風港

▲ 如何培養情緒穩定的孩子？父母必學4招打造心靈避風港。

每個人只有一個童年，當我們回顧自己的成長歷程，會發現那段時光的影響深遠而持久，與我們的生活始終保持著千絲萬縷的聯繫。

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某日，我在街上看到一位高大的男士，牽著一位瘦小的兩三歲女孩。小女孩發出「唔、唔」的聲音，似乎在抗議，男士急促地說：「你想點呀！你唔好再嘈喇！總之宜家要返屋企！」小女孩伴隨著低泣的聲音，半拉半拖地跟著他離開。

又有一天，我聽到一個男孩對爸爸大聲抱怨：「錯不在我，錯的應該係佢（媽媽）！你點解要成日鬧我，但從來唔會話佢，我無錯呀！」媽媽在旁無動於衷，爸爸只呆呆地望著兒子，場面十分僵持，而且令人尷尬。

這些親子互動的場景並不陌生，常在我們的生活中重現。孩子與照顧者之間的相處，以及家庭環境，對兒童的情緒和社交發展有著深遠的影響。照顧者應從多方面促進孩子的健康成長，包括環境、自尊感、社交能力和情緒調節能力。

育兒之道｜提供安穩、關愛的成長環境

一個令孩子感到安全和被愛的成長環境能促進他們勇於探索和身心健康發展。在日常生活中，建立讓孩子安心的環境至關重要。照顧者應讓孩子感受到關懷和接納，通過對孩子微笑、照顧者有穩定情緒、善意而尊重的交談等方式來表達對孩子的關注和無條件的愛。在孩子需要幫忙時，主動放下手頭的事情，耐心傾聽他們的需求，學習切身處地去理解他們，嘗試換位思考，這些都能增強親子關係。

育兒之道｜建立孩子的自尊感

自尊感是每個人對自身的主觀評價，對自我的價值和能力的判斷。自尊感對每個孩子都非常重要，兒童時期正面的自尊感有助他們勇於探索世界，同時自我滿意度會被提昇，促進發展健全的情緒素養，有效幫助他們日後與人順利建立信任和關係的能力。建立正面的自尊感需要安全感、成就感和良好的社交經驗。穩定的成長環境能為孩子提供充足的安全感，樂意讚賞和欣賞孩子為他們建立足夠的自我價值，而家人的無條件愛則有助於他們建立穩固的社交關係。

育兒之道｜運用善意溝通，促進和諧的親子關係和自尊感培養

善意的溝通對提升孩子的自尊感至關重要。家長應客觀地看待孩子的行為，避免標籤和主觀批評。首先，仔細觀察孩子的情緒和行為，然後如實表達所觀察的情況，學習觀察而不作評論。第二要素是表達自己的內心感受。家長應先辨識自己的情緒，然後如實地與對方分享。例如，爺爺對孫女說：「你冇同我講你嘅諗法，令我覺得無奈又緊張，所以唔知點樣可以理解你同幫你。」這樣的溝通能促進理解和信任。第三要素是認清自身感受的來源，通常來自未被滿足的需求。比如，兒子對爸爸說：「你都無睇清楚就話我錯，令我覺得好失望同好嬲，因為我希望你可以理解我，同我傾下呢個問題。」

育兒之道｜提升社交情緒調節能力

家長應觀察和理解孩子的情緒反應，以溫柔的態度接納孩子的感受，同時冷靜堅定地為行為設限。這不僅能促進孩子的社交情緒發展，也能增進親子關係。

童年對每個人的影響深遠，良好的親子關係是孩子健康成長的重要基石。透過提供安全的環境、建立自尊感及善意的溝通，我們能夠促進孩子的情緒和社交能力，更加能與孩子建立信任，進一步滋養孩子的自尊感，讓他們在愛與理解中茁壯成長。

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