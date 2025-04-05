復活節2025｜Striking爆炸糖遊樂園登陸iSQUARE　必玩3大區域巨型飛行棋+2層高滑梯+夾糖及禮品

▲ Striking爆炸糖遊樂園登陸iSQUARE，3大區域設巨型飛行棋+2層高滑梯+夾糖及禮品

【復活節好去處/Striking爆炸糖/室內遊樂場】Striking爆炸糖變成室內遊樂場！風靡全球的零食品牌Striking爆炸糖於4月4日起登陸尖沙咀iSQUARE國際廣場，以爆炸糖角色Strikids（爆炸仔）小隊及本地懷舊玩意為設計元素，打造出3大打卡玩樂設施，當中小朋友必玩集合彈床、波波池及2層高滑梯的歡樂天地，還有巨型飛行棋，爸媽都能尋回童年回憶！

爆炸糖3大遊樂區融入本地懷舊玩意

iSQUARE國際廣場與Striking爆炸糖品牌聯手，將商場3樓幻化成跨世代遊樂場！由2025年4月4日至5月5日呈獻「爆」趣童玩之旅，首次走入商場的Striking融入跳飛機、天下太平、波子棋等本地懷舊玩意，建構出「玩得又睇得」的3大打卡玩樂設施：包括首個10米闊的Strikids（爆炸仔）「懷」童遊樂園，是綜合了彈床、波波池及滑梯等歡樂天地；讓孩子們一圓機師夢的「飛」一般飛行棋，以及爆趣氣球樂園+爆趣夾夾賞，有Bling Bling氣球鏡房打卡，並設有夾公仔機，即日起以電子消費滿指定金額即可兌換遊戲通行證。

▲ iSQUARE國際廣場與風靡全球的Striking爆炸糖品牌聯手，將iSQUARE國際廣場3樓幻化成跨世代遊樂場！

爆炸糖3大遊樂區｜1.「懷」童遊樂園設2層高滑梯

首次走入商場的Strikids（爆炸仔）會在iSQUARE國際廣場10米闊的「懷」童遊樂園設置6大關卡，設計以懷舊童年玩意作概念，七彩繽紛的設施有爆炸糖、天下太平、波子、陀螺、七巧板等上世紀玩具圖案，門口有可愛的Strikids（爆炸仔）迎賓。

小朋友首先由拱門走進去就可以開始跳飛機，孩子們可走到數字方格跳飛機彈床來回，或鑽進充滿立方海棉的彈彈闖關區，而跳飛機的盡處，就可以由秘密通道攀爬到另一邊的滑梯區域，在Strikids扭蛋滑梯滑下來。這條滑梯以扭蛋機概念設計，孩子們就像扭蛋般滑到西瓜波波池內，而波波池加入了香港風情的西瓜波和爆炸仔咕𠱸。

小編親測從兩層樓高的七彩滑道俯衝而下，像被巨型糖果機「吐」進西瓜波池，很多小朋友尖叫著來回衝刺十數次玩得樂而忘返！至於以扭計骰為設計概念的扭計骰方格牆，再走上去，就可以由鐵皮機械人滑梯再滑下來，穿梭於不同關卡。

地點：3樓（A區）

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爆炸糖3大遊樂區｜2. 「飛」一般飛行棋

全港首個Strikids（爆炸仔）飛行棋電動飛行車

iSQUARE國際廣場還設置全港首個Strikids（爆炸仔）飛行棋電動飛行車，26米長的飛行跑道讓小朋友飛翔。小朋友坐進色彩繽紛的小飛機，沿着懷舊的棋盤作航線，享受當飛行員的樂趣，旁邊還有精力充沛的爆炸仔為「飛機師」們打氣。中間的「終點」設計成3D打卡區域，是家長為子女拍照的好位置。小編小時候都希望可以坐在飛機上玩飛行棋，小朋友真的要體驗一下！

地點：3樓（B區）

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爆炸糖3大遊樂區｜3.爆趣氣球樂園+爆趣夾公仔機

來到3樓爆趣氣球樂園的Bling Bling鏡房打卡，裏面充滿印有Striking爆炸糖樣子的氣球，讓大家沉浸在色彩繽紛的空間，鏡房配合氣球加強了閃爍效果，人在其中可以拍出型格又有童趣的影片。另一邊還有大熱夾公仔機，獎品是各種Strikids（爆炸仔）圖案紀念品，包括Striking玩具車、文具及首次出品的Memo Pad、扭計骰和Tote Bag等，不妨考考自己技術，捧走爆炸糖獨家禮品。

地點：3樓（C區）

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爆炸糖3大遊樂區｜夾出6款口味Striking爆炸糖

在大堂樓層，另一位Strikids（爆炸仔）攝影小助手坐鎮，讓你在七彩背景拍照留念，活力十足的Strikids們表情多多又鬼馬，一齊影得開心！兩部爆趣夾夾賞夾公仔機中，一部可以夾到首度公開兼會場限定版Strikids（爆炸仔）咕𠱸，另一部的禮品，是精選6款口味的Striking爆炸糖，包括：可樂味、西瓜味、士多啤梨味、藍莓味、青蘋果味及電擊味，值得一夾！

地點：大堂樓層

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「爆」趣童玩之旅開放詳情：

開放及換領日期：2025年4月4日至6日、4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日

遊戲時段：下午1時至7時

換領時間：下午1時至下午6時30分

換領地點： 大堂樓層禮賓部

換領遊戲券+夾夾賞代幣方法 参與遊戲內容 1. 憑即日電子消費滿$50或以上（單一發票） 可獲3樓A區「懷」童遊樂園 或B區「飛」一般飛行棋遊戲券乙張，每張遊戲券可供一位大人及一位小童於上述遊戲時段，進場遊玩10分鐘。完成遊戲後，更可獲得3個夾夾賞代幣。 2. 即日在3樓C區爆趣氣球樂園打卡，然後於個人Facebook及Instagram帳號發帖，並標註iSQUARE及Striking 可獲3樓C區及大堂樓層的「爆趣夾夾賞」６個夾夾賞代幣（各2個不同顏色），即有機會夾走Striking爆炸糖限量禮品！

包括：Striking爆炸糖、會場限定版Strikids（爆炸仔）咕𠱸、Striking玩具車、文具及首次出品的Memo Pad、扭計骰和Tote Bag及其他豐富獎品。

1. 換領遊戲券和3個夾夾賞代幣：

必須成為iCLUB會員及出示電子會員卡；並出示有關之即日商戶機印發票，連同相符之電子貨幣付款存根，以換領即日遊戲券。

每位會員每日只限換領各遊戲券A或B各乙次。每日每個時段之名額有限，換完即止。

2. 換領6個夾夾賞代幣：

每日名額有限，先到先得。遊戲參加者不保證能獲得精品。

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