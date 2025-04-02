修復回憶｜Capture.HK藉技術還原舊照片及影片　2025年首季收入按年增長600%

▲ 左起：Capture.HK行政總裁及共同創始人張敏豪、資深演員郭峰及Capture.HK首席產品總監及共同創始人羅健均。（曾曉汶攝）

舊照片會泛黃褪色；舊影帶會受潮損毀。每時每刻都有回憶消失的可能，令不少人感擔憂。所以，Capture.HK看準商機，提供舊媒體數碼化服務，以技術保存人美好回憶，成功找到一片「藍海」。

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想要妥善地保存往日的珍貴回憶，並非一件簡單的事情，尤其香港天氣無常，相簿、影帶等都容易受損。自2021年在香港成立的Capture.HK，就捕捉到此商機，透過專屬的科技技術，例如8重光影消除技術、AI色彩還原技術、錄影帶修復等，將各種類型的舊媒體轉換成數碼格式，協助客戶修復及保存回憶。

該企行政總裁及共同創始人張敏豪就指出，目前該企已在香港服務超過4,000個家庭，處理過逾150萬舊媒體。他也相信，這也只是少部分，還有許多家庭、大學、機構等都需要處理大量的舊照片、舊影片、甚至歷史檔案，所以對此市場的發展潛力充滿信心。

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該企早前也委託了香港城市大學進行市場顧問計劃，預計至2033年，香港舊媒體數碼化服務市場規模將高達2.5億美元，Capture.HK首席產品總監及共同創始人羅健均直言，由於目前市場上能夠做到舊媒體數碼化的公司並不多，所以相信在這片藍海中，他們的發展空間相當龐大。

不過，羅亦坦言，此信心並非一朝一夕建立出來。當初公司由零開始建立，所以「找生意」也相當困難，「萬事起頭難，不論是系統的準確度、顧客的滿意度，都是逐步累積和增強。」他補充指，由於他們的目標客群，大多是40至60歲，他們對於舊媒體數碼化的認識並不多，所以都需要一定時間去做教育，「他們很多時看到照片或影帶受損發霉，就直接丟棄。我們都需要讓他們知道，其實是有解決方法。」另外，他也提到，目前主要透過Facebook與客群建立關係，讓客戶留低聯絡方式，並讓「回憶專家」團隊與潛在客群聯繫。

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除了網上宣傳外，他也曾經在海怡半島進行試點，一個月內在當區鋪天蓋地地做宣傳，由地鐵站、到商場、甚至郵箱都可以看到該企的廣告，然後他與團隊再親自在商場和會所擺放2日攤位。最終在兩日內，他成功做到250宗生意，可見市場確實有一定的需求存在。

他直言，公司目前也開始得到外界更多的關注。據透露，Capture.HK在2025年首季度訂單按年錄得倍數增長，其中相片及相簿類別+409%、錄影帶則+199%。張敏豪稱，這成績已是他們今年追求實現年增長6倍至8倍目標的好開始，亦有信心能夠達到。

至於被問到畢竟在千禧年代就已經走入數碼化，不少人都已經不再使用相簿及錄影帶，會否擔心業務很快就出現飽和狀態，難以長期維繫？羅健均就笑指，他相信這個產品服務做10至20年都不成問題，但往後要如何發展，作為首席產品總監，他也經常詢問自己。

擬藉以AI技術 推「回憶整理」服務

他透露，他正針對智能手機相片數據整理方向出發，「許多人在更換手機時，都曾經出現相片、影片數據回憶缺失的情況，或者會複製出同樣的相片照片，也會有許多缺乏用途的截圖摻雜在其中等，導致儲存空間不足。」該企因此擬推出「回憶整理」的服務，以AI技術協助過濾相簿，讓客戶可以保存屬於他們的時刻。

張敏豪補充指，他們亦計劃將Capture.HK目前的商業模式輸出到世界各地，如預計在今年夏季會將相簿數碼化服務帶到他的成長地美國加州，測試提供相應服務。同時也正積極研究成立澳洲公司，並考慮將技術以設備形式進行銷售。

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