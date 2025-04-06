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冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 55 分鐘前

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冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

【翁嘉穗/鄔友正/香港小姐/育兒心得】曾有研究指出，全職媽媽等同做了2.5份全職工作，這個「角色」的確不易勝任！97年港姐冠軍翁嘉穗當年並未踏上銀色旅途，選擇嫁入豪門相夫教子。早前，她接受訪問暢談廿多年的湊仔心得，她比喻說：「包括老公在內，三個大細路的性格各異，就像醫生看症一樣，每次都需要用不同的蘗。」

雖然這份終生任務不輕鬆，但翁嘉穗卻樂在其中，享受著成就三父子的人生！

「從接放學、睇功課、見家長到品德教育，大多由我親自負責。」翁嘉穗與七海化工集團主席鄔友正育有兩名兒子，分別是24歲長子鄔謨雲和9歲幼子鄔謨風，於兩兒的教養方面，翁嘉穗盡力不假手於人。

翁嘉穗稱長子遺傳了爸爸知慳識儉的個性。（陳慧安攝）

翁嘉穗育兒經｜拒做虎媽：想兒子靠自己

為免太嬌生慣養，翁嘉穗會帶孩子光顧茶餐廳、參與義工以及嘗試耕田，另外她會賞罰分明，翁嘉穗憶述一次打仔經歷：「當時大仔扯工人頭髮，我即刻喝止他：『你哪隻手打人？拿出來』，我用間尺打手板兼問他『痛不痛？下次還打不打人？』」唯一一次體罰，大仔牢記至今。

港姐冠軍出身的翁嘉穗畢業於英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，UBC），這位高學歷靚媽對兩兒的學業不會過份催谷。

我不算是虎媽，但當然希望他們能入讀好學校，不過，我認為最重要的是他們開心，靠自己的努力去爭取。即使在我大兒子的年代，坊間已很流行請升學顧問，專門幫助申請大學或名牌中學，但我並不主張，也從未這樣做。

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長子Jason當年靠自己報名入大學，前年更於倫敦商學院修畢管理及金融學科的碩士課程，翁嘉穗期盼兒子能靠自己的努力成長，「我一直訓練他要比較獨立，能夠自己處理很多事情，甚至現在的工作也是他自己找到，表現得相當不錯。」

成功入讀心儀學校卻缺乏獨立能力，翁嘉穗認為這是徒然。

相比之下，他某些同學的家人花很多錢請升學顧問，幫助孩子成功入讀名牌大學，但往往缺乏自理能力，之後很多事情都處理不好，我不一定要你入讀頂級學校，若是靠人家幫你，我就不想了。

翁嘉穗透露長子計劃將來接管家族生意，因而修讀商科，現時正外出打工汲取經驗。（陳慧安攝）

翁嘉穗育兒經｜長子打工年薪百萬保持慳儉

由於計劃將來接管家族生意，長子因而修讀商科，翁嘉穗說：「Jason非常仰慕爸爸，亦希望能接手他的生意，對做生意有著濃厚的興趣，他一直在為自己的未來鋪路，因此選讀了商科。」

擅於理財之外，長子亦遺傳了爸爸知慳識儉的個性，即使襪子破爛也不捨得丟棄。

「上次Jason回港時帶了一些衣服回來，工人拿著一雙襪子跟我說：『Mum，你看看，他叫我幫手補回這對襪子。』我就笑著說：『別補了，我買新的給他吧。』可能因為時間關係，或者他對這東西有點不捨。」翁嘉穗憶述。

長子正於英國某投行從事收購與合併的工作，月入約9萬元，偶爾要通頂OT難免嗌辛苦，翁嘉穗笑著安慰：「他做這行也不錯呀，當年媽咪拍劇開06收28㗎。」Jason打算工作3至4年汲取經驗，翁嘉穗頗為支持，她說：「捱下是需要，尤其他那麼年輕，（會心疼？）不會，希望他多點歷練，對將來發展是好的。」

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翁嘉穗育兒經｜不強迫兒子繼承生意

事業有成之餘，長子Jason更是舉重健力（Powerlifting）運動員，2018年，於美國參加舉重比賽奪冠兼打破兩項世界紀錄，至今Jason依然有出賽，去年代表英國參加比賽奪季軍。

「年幼時安排他玩好多運動包括游水、打排球和網球，游泳教練說他天生雙腿好有力，這樣對舉重有幫助。」

問及起初可擔心兒子做全職運動員，翁嘉穗直言沒所謂，她說：「因為兒子中學時成績不算標青，老公想過打本給他開健身室，加上他玩到世界級水平，可以吸引到客人，反而兒子不想，只視為興趣。」看出夫婦倆給予兒子自由度，不會迫他繼承父業，她說：

世襲不一定讓生意有增長，若他不喜歡，選擇做其他也沒問題。

翁嘉穗一對兒子年齡相距15載。（取自instagram）

翁嘉穗育兒經｜兄弟相差15年

至於9歲幼子Kaspar與長子相距15年，翁嘉穗直言當年「追多個」是老公意願，她說：「試著試著，覺得再不生就高齡了。」不過兩兄弟年齡相距大，難免存在代溝。她表示：「兩兄弟玩不到啦，不會像buddy那樣，但他們非常喜愛對方，特別是弟弟非常掛念哥哥。」

翁嘉穗大爆長子曾被誤當作「年輕爸爸」，她回憶道：「某次去會所的playroom玩，Jason幫忙看管著弟弟，有職員跟他說：『爹哋，你小心看著他。』Jason就說：『我不是爹哋呀！』」

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翁嘉穗御夫術｜結婚26年靠一招維繫

回想當年跟年長20載的鄔友正相戀9個月就訂終生，翁嘉穗承認於單親家庭下成長，故渴望組織家庭，她說：

希望找一個既能照顧我，又家庭觀念重的人做我丈夫，鄔生的年紀比我大很多，也成熟得多。

相愛26年，爭吵難免，面對脾氣大的老公，翁嘉穗認為包容好重要，她說：「如果你辣到他脾氣會好勁，但隨著年紀收火了，（小紅書寫文可抒發？）好明顯吧，哈哈，其實人人也有缺點，我也並非十全十美。」當發生爭拗時，翁嘉穗選擇不會硬碰硬，她說：

起初他責備我時，我會反駁爭辯，但是他很囉唆，隔幾天還在說，我就放棄了，後來不再跟他頂撞，我會暫時收聲，免得火上加油，因為他已完全失控，我就扮遊魂，隔幾天再談。

翁嘉穗笑稱這種策略是為自己著想，她說：「如果我反駁兩句，他又多說45分鐘，我沒有著數。」

翁嘉穗鄔友正結婚26年。（取自instagram）

翁嘉穗御夫術｜揭鄔友正私下一面

鄔友正更被翁嘉穗大爆有著「老闆格」，教導兩兒只會吩咐老婆處理，翁嘉穗打趣說：「譬如售貨員出了問題，他不會直接跟對方溝通，只會打電話說：『經理，你進來。』而我就是那個經理。（豈不是隔一層？）大老闆就是這樣，而且他不用做衰人，我覺得是策略性，總之他鬧大仔不多過5次。」

在翁嘉穗眼中，三父子猶如三個「大細路」，過去廿多年照顧得他們妥貼，就是她最大成說。她說：

若人生能重來一次，我想我還是會選擇現在這條路──結婚、生子。因為我覺得個人的演藝事業只是屬於自己的一份成就，但我有機會見證丈夫和兩個兒子的成就，他們的成就同樣也是我的成就。

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