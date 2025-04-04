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星二代｜鄧梓峰大女踩入DJ界全球巡演　「多仔公」不強迫子女讀名校重興趣培育

育兒資訊

撰文： 艾維

發布時間： 28 分鐘前

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金牌司儀鄧梓峰的長女鄧瓊芝近年踩入DJ界。

【鄧梓峰/多仔公/星二代】人稱「十郎」的鄧梓峰育有4名子女，其中27歲的長女鄧瓊芝是一位攝影師，為時尚雜誌《Vogue》、《Tatler》影相兼做下model，近年鄧瓊芝更涉足DJ界，開始在世界各地表演。

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鄧梓峰一直以開明的教養方式著稱，除因材施教，他早年並未強迫4名子女就讀名校，而是主張讓他們自由發展。

日前，鄧瓊芝在IG限時動態公佈即將於上海、埃及、杜拜和峇里等地進行DJ表演。從照片可見，她身穿黑色通窿吊帶衫，展現迷人的身材。過往，鄧瓊芝多次分享於派對上打碟的影片，上月更於名錶Omega的發佈會上進行演出。看來，鄧瓊芝在DJ界的知名度逐漸提升！

「多仔公」鄧梓峰育有兩子兩女，小時候均非常乖巧！ （取自instagram）

多仔公鄧梓峰｜重視培養自信心

鄧梓峰育有4名子女，分別是27歲的長女鄧瓊芝、23歲的孖仔鄧柏暉、鄧松暉，以及22歲的細女鄧淑芝，四名子女均畢業於美國波士頓大學（Boston University），其中孖仔分別主修電腦遊戲設計和金融，而長女則將音樂與攝影興趣轉化為事業。

鄧梓峰早年的會考成績並不理想，直至30歲後才確立司儀事業方向，因此他更加重視子女的探索精神與自信心，對學業成績則沒有過高要求。他曾幽默表示，成績千萬別太好，否則就難以突破。

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多仔公鄧梓峰｜由名校轉讀國際學校

長女鄧瓊芝原本就讀瑪利諾修院學校（小學部），但鄧梓峰發現女兒天性不受拘束，即使學鋼琴也不愛參加考級，他理解到傳統學校並不適合她，遂安排她升讀國際學校，而非原校升中。他曾在訪談中解釋：「因為國際學校自由度比較大，更適合她的個性。」

其後，鄧瓊芝繼續學習鋼琴，並與友人組成樂隊The Unbroken，擔任鋼琴手。鄧梓峰欣慰女兒從中找到學習音樂的樂趣，現今她更踩入DJ界，繼續拓展自己的興趣。

至於孖仔柏暉與松暉，二人原就讀拔萃男書院附屬小學，畢業後轉讀國際學校。鄧梓峰認為小學課程的英文過於深奧，連他自己也不懂，認為英語應著重實用性，因此選擇為兩兒轉校。相反，細女鄧淑芝個性更為獨立，她則於拔萃女書院原校升中。

有指鄧梓峰身家高達20億，並稱他為「隱形富豪」。然而，他生活貼地，座駕使用多年不更換，並鼓勵子女靠自己努力。他坦言：「希望他們能自己出去闖闖，逐樣捱出來。」

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