  • 19°C
香港時間：202542日 (三) 20:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Chiikawa 經濟｜限定店今開幕粉絲排隊　有人前後已花3萬元買周邊

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日本卡通角色Chiikawa有不少粉絲，該卡通在商場開設期間限定店舖，有數十名粉絲排隊付款。（朱永倫攝）

日本卡通角色Chiikawa有不少粉絲，之前有不少人為購買限量毛公仔，不惜到機場店舖排隊等開門。今日Chiikawa在商場開設期間限定店舖，中午時候雖不見排隊入場人龍，但仍有數十名粉絲排隊付款，職員持續補貨。有人前後已花上3萬元購買周邊商品，亦有人短短數個月已購有60至70隻公仔。

點擊圖片放大
+6
+5
童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

任先生是其中一個角色「兔兔」的忠實粉絲，斜孭袋和衣服都是「兔兔」，亦掛上毛公仔掛飾。他表示前後已花費近3萬元購買周邊，料有50隻公仔，因Chiikawa可愛，貼近現實，即使遇上困難都不慌不忙。

「兔兔喜歡做咩就做咩　香港社會好難做到」

他認為有自己的投射：「兔兔喜歡做啲咩就做咩，喺香港社會好難做到，自己都好想做到佢咁。」他相信就算自己不再喜歡這卡通，仍可轉售毛公仔，「一半（錢）點都有」。

點擊圖片放大
+6
+5

12月首次「入坑」　已買約70個

特意請假前來的梁先生有60至70隻毛公仔，他透露在12月才迷上Chiikawa，不過已花上萬多元。而身上掛着的毛公仔掛飾，是「食炒價」花1,400元購買。今日他就預算用1,500元，不過最終只購入一個毛公仔。

梁先生過往從沒迷上任何卡通或動漫角色，今次首次「入坑」喜歡一個角色，「本身想買一隻開心下，點知愈買愈多。」認為喜歡其中一個自然會喜歡所有角色，想集齊整套。

點擊圖片放大
+2

深圳客為30歲「小孩」買公仔

來自挪威的Johan把限定店作為留港的最後一個行程，他笑指卡通就像人生一樣，需要打工，又會遇上困難，令人會心一笑，於是想入手卡通精品。來自深圳的李小姐來港購買奶粉，同時為小孩買心頭好，及後她透露「小孩」已經30歲，相信她會感到開心。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
18:39 2025/03/27
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位

你可能感興趣

CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
18:39 2025/03/27
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
卡通精品 香港 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
急症室最長等候時間（04月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間16:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命
吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命