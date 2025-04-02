Chiikawa 經濟｜限定店今開幕粉絲排隊　有人前後已花3萬元買周邊

▲ 日本卡通角色Chiikawa有不少粉絲，該卡通在商場開設期間限定店舖，有數十名粉絲排隊付款。（朱永倫攝）

日本卡通角色Chiikawa有不少粉絲，之前有不少人為購買限量毛公仔，不惜到機場店舖排隊等開門。今日Chiikawa在商場開設期間限定店舖，中午時候雖不見排隊入場人龍，但仍有數十名粉絲排隊付款，職員持續補貨。有人前後已花上3萬元購買周邊商品，亦有人短短數個月已購有60至70隻公仔。

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任先生是其中一個角色「兔兔」的忠實粉絲，斜孭袋和衣服都是「兔兔」，亦掛上毛公仔掛飾。他表示前後已花費近3萬元購買周邊，料有50隻公仔，因Chiikawa可愛，貼近現實，即使遇上困難都不慌不忙。

「兔兔喜歡做咩就做咩 香港社會好難做到」

他認為有自己的投射：「兔兔喜歡做啲咩就做咩，喺香港社會好難做到，自己都好想做到佢咁。」他相信就算自己不再喜歡這卡通，仍可轉售毛公仔，「一半（錢）點都有」。

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12月首次「入坑」 已買約70個

特意請假前來的梁先生有60至70隻毛公仔，他透露在12月才迷上Chiikawa，不過已花上萬多元。而身上掛着的毛公仔掛飾，是「食炒價」花1,400元購買。今日他就預算用1,500元，不過最終只購入一個毛公仔。

梁先生過往從沒迷上任何卡通或動漫角色，今次首次「入坑」喜歡一個角色，「本身想買一隻開心下，點知愈買愈多。」認為喜歡其中一個自然會喜歡所有角色，想集齊整套。

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深圳客為30歲「小孩」買公仔

來自挪威的Johan把限定店作為留港的最後一個行程，他笑指卡通就像人生一樣，需要打工，又會遇上困難，令人會心一笑，於是想入手卡通精品。來自深圳的李小姐來港購買奶粉，同時為小孩買心頭好，及後她透露「小孩」已經30歲，相信她會感到開心。

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