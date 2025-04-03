抗癌勇士｜前田徑冠軍不敵肺腺癌離世終年53歲　生前親吐不良習慣埋下病根

【癌症／抗癌／肺腺癌】內地一名抗癌網紅「寶炫是冠軍」（本名：王勝）近日傳來噩耗。他在罹患肺腺癌後，奮鬥了4年，於3月31日凌晨不敵病魔離世，享年53歲。王勝的子女日前發布了訃聞，證實父親在親友陪伴下與世長辭。王勝生前曾透露，自己因長期不良生活習慣，最終導致身體埋下病根。

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抗癌網紅「寶炫是冠軍」的本名是王勝，生前畢業於上海交通大學，王勝熱愛跑步，曾是400米田徑冠軍，與妻子育有一對兒女。原本身體健壯的他在2020年透過跑步減肥時，突然感到骨頭疼痛，起初未有在意，以為只是輕微拉傷；隨著疼痛加劇，他才驚覺問題嚴重，經檢查發現骨轉移疼痛，最終確診為肺腺癌晚期，癌細胞已擴散至甲狀腺、胸膜及淋巴等12個器官。

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王勝最初嘗試放射治療，之後參與新型標靶藥物的臨床試驗，但效果均不理想。2022年2月，他選擇放棄化療，並改變生活方式來對抗病魔。他賣掉上海的別墅和BMW汽車，放棄在上海生活，隱居於浙江天目山。此後，他的生活作息變得規律，每天堅持跑步運動，嘗試通過中醫調理和自然療法來治療。

經過一段時間調養，王勝的病情一度好轉，但他重返城市後，又再次恢復熬夜和不規律的生活，並於外遊時感染了新冠肺炎，導致2024年8月癌症復發。2025年1月，王勝的病情急劇惡化，最終在3月31日於杭州醫院離世。

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抗癌勇士｜生前親吐不良生活習慣致癌

王勝在2024年接受訪問時，曾坦言「罹癌是年輕時透支身體的代價」，指自己患癌與不良生活習慣有關。他進一步解釋，自離開大學後的十多年中，他幾乎每晚熬夜唱歌和打牌，吸煙、飲酒成為家常便飯，情緒方面也有問題，長期的壞習慣最終出現了健康問題。

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王勝的子女在其社交平台上發布了訃告，「慈父王勝於2025年3月31日凌晨，在至親好友的陪伴中與世長辭，與病魔抗爭四載，享年53歲。」

消息曝光後，網民們紛紛留言悼念，「致敬每一個不屈的生命！努力活過！兄弟一路走好」、「寶哥用生命提醒我們，健康才是人生賽場，願他在終點線後安息，也願每位跑者珍惜沿途風景」、「一路走好，願你下輩子沒有病痛，平平安安、健健康康地活著」。

同場加映｜10招減少患癌風險

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾發文指，飲食仍是影響癌症風險的重要因素之一，並分享以下10招，供大家參考。

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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