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女團COLLAR｜COLLAR新歌MV賣弄「色」相　許軼透露經歷很多麻煩事

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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COLLAR新歌MV賣弄「色」相，許軼透露經歷很多麻煩事。

【COLLAR / 女團 / 新歌】由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的本地女團COLLAR，於4月1日推出年度首支團歌《Trouble Trouble》。

今次歌曲主題是展現COLLAR玩味一面，有別於過往所傳遞的勿忘初心、面對逆境等的訊息，MV中COLLAR亦一反以往Cool爆風格，大玩繽紛色彩路線，更與鸚鵡演對手戲，散發出陣陣少女氣息。

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女團COLLAR4月1日發布新團歌《Trouble Trouble》。（IG圖片）

女團COLLAR｜Gao想試玩味風

《Trouble Trouble》是COLLAR成軍以來，最具玩味的團歌。隊長Gao表示：「過去COLLAR歌曲都係關於自我、發掘我哋面對所有嘢嘅一面同埋內心脆弱嘅一面，實在太認真，其實我哋平時都唔係咁，所以我哋今年要玩盡佢，想試啲玩味啲嘅COLLAR！」

作為年度首支團歌，再加上是COLLAR首支玩味性質的團歌，今次歌曲MV又有何特色？Marf指今次最特別之處，是找來《Never-never Land》的導演執導MV，笑言今次是「Never-never Land2.0」。

她說：「我哋盡量有好多新元素同新角色喺入面，有啲顏色同地方都有啲似《Never-never Land》，大家可以解讀吓我哋呢首兩年前出嘅歌，同今次出嘅歌有咩分別。」

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女團COLLAR｜拍MV即遇Trouble

今次MV分兩日進行拍攝，不過兩日的溫差很大，芯駖表示天氣變化，亦切合歌曲名稱「Trouble」，她說：「今次MV主要是外景分兩日進行，一日好熱，一日好涼，證明天氣都有啲Trouble，襯番我哋首歌！」

Ivy透露兩日拍攝，一日在沙頭角取景，另一日在摩星嶺，車程甚遠，她笑指不只是《Trouble Trouble》更是「travel travel」。

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提到Trouble，Winka直言為拍MV，連續兩日凌晨四點開工，缺乏睡眠的狀態下，感覺連說話都有點Trouble，而Day認為即將播映的團綜是最Trouble。

她大賣關子表示：「即將出嘅團綜，我哋經歷咗好多Trouble事，睇我哋團綜就會知。」Candy則認為Trouble只是一個概念，只要心態保持樂觀，所有事情便不會是Trouble。

過去一年，COLLAR不僅舉行演唱會，又推出首張EP，勢如破竹，未知今年COLLAR可有驚喜帶給粉絲？COLLAR笑說：「唔好講得太勁，期望越大失望越大，都喺團綜嗰啲，冇乜特別，哈哈！」

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