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逆齡秘密｜「回春賽」排名曾超越換血美國富豪　56歲單親媽生理逆齡20歲　公開4招平民凍齡法

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【凍齡／逆齡／抗衰老／童顏／回春】平民逆齡秘密大公開！美國一名56歲單親媽媽Julie Gibson Clark曾在2023年國際「回春奧運」排名榜中，一度超越知名換血逆齡美國富豪Bryan Johnson，平均一年老0.66歲，比一般人老得慢34%。透過血液測試報告結果顯示，她生理年齡僅36歲。

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美國56歲單親媽媽Julie Gibson Clark曾接受外媒訪問，透露自己逆齡秘密僅是每天花費12美元（約93港元·下同）。她指，2017年開始接觸關於長壽養生術，為了希望能陪伴愛兒成長，她從飲食、睡眠、運動和營養補充品入手，打造長壽體質，當中最重要是睡眠，最後是營養補充品。

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飲食方面：

Juliet偏好素食，一般會在超市採購大量素材，夏天時會將菜焯熟，然後放在雪櫃冷藏，平日隨餐食用。或是早上會喝一杯「綠拿鐵」，將菠菜加入其中攪拌飲用。她另外每天一共會吃掉1磅左右的蔬菜，當中包括紫蘿蔔、蕃薯、西芹等。

綠拿鐵材料包括：菠菜或綠葉蔬菜、蘋果、亞麻籽、核桃、薑肉桂、小荳蔻、丁香和蛋白粉。

喝完「綠拿鐵」後大概1小時，她就會開始準備沙律，進食她整天第一餐。一天下來，她亦會補充優質蛋白質，如雞肉、雞蛋、牛扒、芝士等。她笑言這些都是一些「平民食材」，超市很容易會買到。她亦分享其中一個最愛的餐單：蒜香沙丁魚配番茄併溏心蛋，加上辣泡菜作為配菜。沙丁魚富含Omega-3魚油、維他命D和B12，以及優質蛋白質。

晚餐會在下午5時進食，然後就會斷食直到另一天早上10時。她指，提早完成晚餐能夠讓胃部有足夠時間消化食物，不會因為過飽而影響睡眠質素。

運動：

她每天都會早上7時開始做熱身和鍛煉核心集群的運動，翌日就會做重量訓練全身肌肉。運動過後會焗桑拿約30分鐘，促進全身血液運行。她認為凍水淋浴能夠幫助增強身體免疫力，故此及後會再沖凍水涼大概4-5分鐘。晚餐過後，晚上7時半就會出去散步，每天大概行9000步。每周的星期日是休息日，她會讓身體完全休息，隨心進行各種戶外活動，甚至宅在家亦無傷大雅。

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冥想：

Julie有冥想習慣，每天清晨5時已經起床，第一件事就是冥想清空頭腦，然後開始閱讀，忙碌一輪後到中午1時左右，又再冥想20分鐘。

睡眠：

Julie每天晚上9時就會上床睡覺，她分享2大法寶助眠，眼罩和嘴巴貼。她指，人睡覺很自然會用口呼吸，但只要貼住嘴巴，強迫自己用鼻孔呼吸，反而會睡得更加安穩。她認為，睡眠對健康是最重要，亦是她逆齡的關鍵因素。

營養補充品：

Julie每天都會吃不同營養補充品，以補充在日常飲食中缺乏或攝取不足的營養素，如一些更年期女性營養品、鎂、維他命D和B2、魚油丸等。不過這些營養素大多數都能夠從飲食中均衡攝取，故此她認為營養補充品並非長壽習慣的重點。

Julie現時在「回春奧運」排名榜排482名，平均每年老0.710歲。雖然抗衰老速度不及2年前，但依然跑贏大部分人，對於她自己的平民逆齡法引以為傲。

資料來源：《每日郵報》、《美國線上

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