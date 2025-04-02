身心靈健康｜新生會設「330邨」推動大眾身心靈健康　市民化身「邨民」沉浸式參與活動

新生精神康復會（新生會）於3月29至30日在荃灣D‧PARK愉景新城舉行「聽 • 心 • 說 330 - 重拾真摯的連結」活動，吸引逾10,300人次前來參與，場面熱鬧。周日舉行的啟動典禮邀得香港特別行政區醫務衞生局副局長李夏茵醫生,JP蒞臨主禮，亦邀得近百位嘉賓出席，當中包括中聯辦社會工作部陳子明處長、香港政府官員及代表、非牟利機構代表、院校代表、商界合作伙伴及服務使用者等等，盛況空前。

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新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP 於啟動禮致歡迎辭時表示，「dayday330行動」自2019年推出至今，目的是鼓勵大家每天（dayday）能夠抽一點時間做一個自己喜歡的活動，如喝咖啡、與朋友交談等，猶如幫自己充充電，有助促進身心靈健康。這次活動希望能夠拉近人與人之間的距離，重拾最真摯的交流，了解「330小休息」的重要性。

5大焦點活動 鼓勵正念溝通及培養「330小休息」

是次活動在荃灣愉景新城商場舉行，現場佈置成「330邨」，每個參加者化身「邨民」參與各種沉浸式攤位遊戲，當中有5大焦點活動包括「邨民聊天室」、「將心比心館」、「心情茶座」、「觸動心靈照相館」，以及「LEGO協作工房」。適逢週末，不少家長帶同子女來到攤位享受天倫之樂，一同儲印仔換獎品，或是趁有機會在拍照攤位留下倩影，場面溫馨。

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此外，現場更設有「邨民聊天室」，與陌生人分享自己的故事和經歷亦是另一種新穎的體驗。參加者透過抽取話題卡，與一板之隔的陌生人打開3分鐘的對話，單純從聲線上的交流，讓彼此學會聆聽。攤位非常受歡迎，吸引不少大人小朋友排隊爭相體驗。

「陪我講 Shall We Talk」亦特別在現場設置與睡眠相關的攤位，提醒大眾關於健康睡眠的觀念。另外一個非常受小朋友歡迎的攤位必定是「LEGO協作工房」，小朋友能夠發揮創意和小宇宙動手砌Lego。不少在旁等待的家長亦忍不住加入其中，與子女一同發揮創意，砌出各種形狀在笑聲中互相較勁，氣氛樂也融融。

新生會今年踏入60周年，自2019年推廣「330小休息」的理念，每年3月30日都會舉辦不同活動，帶領公眾一同關注自身的身（3）、心（3）、靈（0）健康。今年活動現場亦有設置「小休息匯聚站」， 透過專注當下讓完成攤位遊戲的參加者選出最適合自己的「330 小休息」方法，宣揚「每天花3分30秒，養成『330 小休息』的習慣」的概念，約定各位，下年3月30日再見！