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火炭斬人案｜警押解疑犯重組案情　昨泰國被捕男子將控謀殺

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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4月2日警方押解疑犯，重組3月16日火炭斬人案案情。（曾秋文攝）

上月16日在沙田火炭穗禾路發生一宗謀殺案，一名姓譚（52歲）男子疑被人斬死，一名25歲男子被捕後，今日（2日）下午4時許，探員押解疑犯到火炭案發現場重組案情。

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探員先後押解疑犯到麗禾里迴旋處、穗禾路和旺角花園街建興大廈對開重組案情。期間，疑犯用道具牛肉刀示範斬向一個布公仔假人，和指出登上的士逃走路線。

新界南總區刑事總部警司李木易表示，案發在3月16日下午，案中死者為52歲男子，有黑社會背景，案件相信與金錢糾紛有關。調查得知，在案發當日下午2時30分，兩名行兇者乘坐套假牌的士到現場埋伏約2小時，當事主步出屋苑外，兩兇徒奔向死者以利刀襲擊，之後登上的士逃去無蹤。

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事主因身中多刀大量出血，送院搶救後證實不治。稍後探員迅速拘捕5人，至昨日（1日）拘捕一名行兇刀手，為25歲男子，有黑社會背景，相信行兇後潛逃至泰國，被捕後現被扣查，稍後將被控「謀殺」罪名。

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罪案 黑社會 謀殺 火炭

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