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吸煙｜荃灣梁省德中學學生廁所「打邊爐」　直言「葉sir都知㗎」

港聞

撰文： 蔡健行、陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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(資料圖片)

網上今日傳出短片，多名相信是荃灣博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的學生，於廁所內疑似吸煙。片段中兩名男生懷疑手持電子煙物體，於廁所「打邊爐」，另一人則拍攝片段。梁省德中學表示正在跟進，教育局則表示十分關注事件。

片段中兩名男生於廁所中吞雲噴霧，背景有人表示他們「好X猖狂」，對話中獲其中一名男生回應，「好多人都知㗎，葉sir都知」。片段中學生的校服，與荃灣博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的校服脗合。另網上亦有傳該校女學生吸煙的相片。

梁省德中學向本報表示，已留意到相關照片/影片，學校已展開調查，並對涉事的學生展開嚴肅的處理及輔導，同時亦為學生提供適當的支援及教育。校方稱期望學生守法守規，會續堅守崗位教導學生，並讓他們於安全及平和的環境中學習。教育局表示，十分關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。局方稱，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進。

 

對於有質疑指學生吸食太空油，戒毒輔導機構香港基督教服務處PS33深水埗中心服務主任吳新健指，太空油及電子煙均同一載具，外觀上難分辦，不過吸太空油會神志不清、抽搐及抖震的情況，片段未看到這個情況。他指，「行路旺角都見到有年輕少女食緊（電子煙），因為水果味啱feel」，相信立法禁止可阻止初試電子煙的年輕人，但阻止因朋輩認同而吸煙，需透過輔導及提供活動解決。

事件適逢近日傳出當局將於月底向立法會提交控煙修例草案，計劃明年第二季禁止公開吸食電子煙。衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君昨出席記者會時被問到，署方有否發現更多學生吸食電子煙及太空油。

張竹君指，學生健康服務中有調查吸煙及吸毒情況，但相信有關學生不會主動透露。她指，署方推出校園健康計劃有鼓勵不要吸煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊則表示，歡迎政府加強控煙的決心，相信有助防止年輕人成為吸煙人士。

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