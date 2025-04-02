DSE2025｜內地生指中文兩卷容易　考生誤引高比拜仁「名言」

▲ DSE中文科今日開考。

中學文憑試（DSE）中文科今日（9日）開考，約有4.8萬人報考。中文科閱讀卷援引內地作家新作，台灣作家散文談人生感悟。寫作卷則要求以「藏在泥土中的寶物」及「為不完美添色彩」等為題作文，有學生選答前者，以運動比賽為題，惟誤引「名言」；另有內地來港學生感兩卷容易。

中文科自去年改制後只剩閱讀及寫作兩份考卷，其中寫作卷改為分別設實用文及命題寫作，分別佔該卷3成及7成分數。

考生李同學中三起由內地來港讀書，他形容試卷整體「唔係太難」，自己平日有認真溫習，加上從小喜歡寫作，兩卷對自己來説較簡單，滿意自己表現。他指香港的中文課程與內地相比「簡單好多」，雖然大部分內容都是首次接觸，但因在內地的基礎打得好，整體不算困難，將視乎DSE成績決定留港或在內地升學。

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考生馮同學於卷二選擇「藏在泥土中的寶物」一題，他指過去溫習的素材都與運動有關，因此以籃球比賽為題，寫曾於全港性賽事取得金牌，其後因輕率在學界比賽落敗，因此將獎牌藏於泥土中，提醒自己不應自視過高。他指在文章中引述已故美國籃球員高比拜仁（Kobe Bryant）的「名言」「人外有人，天外有天 」，惟翻查資料，此諺語應出自《濟公傳》。

另一考生歐陽同學指，兩份試卷「有溫書就唔係特別難」，惟去年「簡單好多」，卷一不夠時間做，感覺題目較以往多。至於卷二，歐陽同學同樣選擇「藏在泥土中的寶物」一題，寫欖球隊獎盃及照片為「寶物」，象徵團體合作的精神、友誼、自我突破等。她認為整體表現比平時差，預計取得3至4級的成績。

對於中文科改制後取消綜合及説話卷，歐陽同學認為有好有壞，指自己不敢陌生人對話，取消説話卷可能較「著數」，惟會令閱讀及寫作卷比重增加。

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