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DSE2025｜中文科考試85%考生用「報到易」簽到　230考生於內地試場應考

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

約85%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。

中學文憑試（DSE）中文科今日（9日）開考，考評局表示，共有約48,000名考生於逾430個一般試場及逾540個特別試場應考，約85%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。各試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。

考評局今年文憑試接納4所內地港人／港澳子弟學校，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校、廣州南沙民心港人子弟學校及東莞暨大港澳子弟學校，成為「與考學校」，合共有約230名港澳籍學校考生應考。

經實地審視有關學校的建設和設備，並考慮2025年文憑試的考試運作和實際需要，考評局於深圳培僑學校、廣州暨大學校及廣州民心學校設立試點考場，這3所學校的合資格港澳籍學校考生將於原校考場應考，而東莞暨大學校的學校考生將於廣州暨大學校的考場應考大部分科目。

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3個內地試點考場運作順利，在考評局派出的監考人員監督下，落實各項試卷保密及場地監控等安排，與本地試場一同按時開考及完成。所有考生的答卷將押送到考評局的評核中心掃瞄，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併評閱與評級。

在本地學校禮堂試場，監考人員透過第二代公開考試支援系統，為考生點名及點算答卷，流程順暢。約85%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。因為不同原因而沒有使用該程式簽到的考生，均已在監考員協助下完成簽到程序，不會影響其應考。考評局將繼續密切監察接下來的考試，同時制定適當的應變安排，確保考試有序進行。

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