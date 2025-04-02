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學生津貼｜逾9成受訪家長教師不同意取消2,500元學生津貼　4成認為可減一半

港聞

發布時間： 2 小時前

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政府擬於2025至26學年起取消2,500元學生津貼，93.5%受訪者不同意取消。(資料來源)

政府擬於2025至26學年起取消2,500元學生津貼。教育界立法會議員朱國強3月期間透過實名問卷形式，成功訪問6,677人，調查發現，93.5%受訪者不同意取消2,500元學生津貼。

調查中近9成人報稱是家長，各中小幼教職員亦逾7%。93.5%受訪者不同意取消2,500元學生津貼，對於預算案教育部分表達不滿意及非常不滿意的比例，亦超過8成。

對於學生津貼倘無可避免要調整，有40%受訪者認為津貼額可減半至1,000至1,500元；32.3%人認同只向有需要學生發放2,500元，4.3%人認為只向有需要學生發放，而金額不多於1,500元。

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朱國強倡先減半　再按子女數調整

朱國強認為，調查結果反映普遍家長關注政府取消學生津貼，同時期望有折衷方案，減輕家長在子女教育支出方面的財政負擔，並希望政府維持津貼，鼓勵生育。他建議政府優化學生津貼，以取代「一刀切」取消，具體措施包括建議分階段優化學生津貼，在2025至26學年，把學生津貼減半、2026至27學年起，按子女人數提供不同資助額的學生津貼，維持鼓勵生育的功能。

他建議按就學子女數目而決定每人津貼額，當中1人500元、2人1,000元、3人1,200元和4人或以上1,500元。朱國強相信，上述優化方案在減輕公共財政負擔的前提下，更精準及全面兼顧不同家長的需要，同時鼓勵生育。

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