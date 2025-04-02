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DSE2025｜中文科老師：卷一合格易、高分難　部分考生閲讀視野狹窄難理解作者感悟

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳樹渠中學中文科老師曹順祥。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）中文科今日（9日）開考，約有4.8萬人報考。中文科閱讀卷援引內地作家新作，台灣作家散文談人生感悟，寫作卷則要求以「藏在泥土中的寶物」及「為不完美添色彩」等為題作文。有中文科教師指，卷一合格易、高分難，並指部分考生只讀12篇範文，鼓勵學生擴濶閲讀面。

負責監考、任教中文30多年的陳樹渠紀念中學教師曹順祥認為，今年試卷符合考評局一向出卷的方針，認為對於已付出努力、「讀過下書」的考生，難度適當，但如考生希望獲得第3級或以上的分數則相對困難，「合格相對地易，高分一啲都唔容易」。

散文講「巷子」  與考生生活有距離

卷一方面，乙部白話文部分有兩則篇章，第一篇是節錄自內地女作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》，第二篇則是台灣女作家柯裕棻的散文《比正路還長的巷子》。曹順祥指，前者是帶文藝性質隨筆、後者文藝色彩比較重，其中後者主題是「巷子」，對在大城市生活的學生來説可能較陌生，與考生生活有「認知距離」，「佢心裏面冇呢樣嘢」，較難理解作者的感悟。

文言文方面，他指今年字詞釋義佔10分，比重大，反映出題著重考生的文言底子。至於選材，他指試卷設有交代兩則文言選段的背景，認為歷史故事較實在、易掌握，選修中史學生可能較「著數」。他又指，若考生能掌握第二篇文章如何評價「忠而不仁」的核心觀念，答題便有把握。而12篇範文亦有講述「仁義禮孝」，只是沒觸及「忠」，但若學生能舉一反三，相信作答難度不大。

卷二較多考生選答第一題   部分考生閲讀視野狹窄

曹順祥指出，部分考生閲讀視野狹窄，亦不懂融匯貫通；如只讀12篇範文，處理一些陌生題材可能「跟唔上」。他指，不同地區作家寫的風物不一，留意到考評局會刻意選取考生一般少接觸、要透過閲讀接觸的素材，舉例指學生可能未去過沙漠，但可通過閲讀「去沙漠」，鼓勵學生擴濶閲讀面。

至於卷二，曹順祥觀察到較多考生選答第一題，其次是第二題。他認為第一題「藏在泥土的寶物」發揮空間多，且能以生活經驗取材。他指，此題選材易「出事」，較去年的「我最想尋回的一件玩具」及2022年的「校服的自述」深，因為涉及3個關連詞，「可以係提示，亦都可以係限制」，若考生未能串連三者或遺留了一個部分，會容易偏題。他又指出，考生在立意上較弱，舉例指可寫與「情」相關的內容，例如親情、師生、陌生人關愛之情等會較為高分。

第二題「為不完美添色彩」，曹順祥指此題重點是「添」，因題目已承認「不完美」，若考生不小心將「不完美變完美」，就會偏題。他指，考生應該先承認該物件、事件或者人物不完美後，再為其「增添色彩」；考生可選記敍抒情文體，亦可寫論說文，惟後者要從褒貶兩方面論述。

至於第三題議論文，曹順祥稱考生要「吃透」兩個觀念，它們雖然是近乎相反，但有非截然相反、非黑即白，因此考生要寫到4個層次，及舉出有力例子。他指此題考驗學生論證能力，要列出生活例子不難，但要舉出歷史上、或人所公認的例子才有説服力，如考生欠缺有關論據，難以取得上品成績。

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