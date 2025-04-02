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財赤｜八大向政府「回水」40億　中大要還逾10億屬八大最多

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 1 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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中文大學要向政府回水超過10億元，是八大中最多。（資料圖片）

政府在新的三年期資助大學規劃透過加學費、要求八大歸還40億元儲備和削減撥款應對財赤。大學教育資助委員會透露，中文大學要歸還逾10億元，是八大中最多。

教資會另預測連續3年加學費後，在2027/28學年的學費成本收回率提升至14.4%，較早前預測多1個百分點。

歸還比例約為基金結餘36%

教資會回覆立法會議員有關開支預算的提問時，交代八大向政府歸還「一般及發展儲備基金」部分儲備的詳細金額。八大合共向政府要歸還40億元，對比各校的基金結餘和歸還款項，各大學均要歸還相當於2023/24學年相關結餘的36%，比例略多於早前政府公布的三分之一。

該40億元中分擔最多的是中大，要歸還10.41億元，其次是科技大學，退還金額達8.266億元。承擔最少金額的是嶺南大學，退還金額為9,140萬元，該校同時亦是一般及發展儲備基金中儲備最少的大學。

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

教資會料2027學年成本收回率14.4%　較去年估計多1個百分點

八大的本地本科生和資助副學位課程下學年起會連續三年加學費，增至2027/28學年的每年4.95萬元。政府在去年中公布加學費時，曾預測平均成本收回率會在2027/28學年增至13.4%。教資會最新預測指，本學年平均成本收回率為12.6%，而未來3個學年的成本收回率都比去年估算上升，預計連加3年學費後，成本收回率在2027/28學年為14.4%，較去年預測多1個百分點。

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