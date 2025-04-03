內地交流｜下學年公民科考察預算開支破億　開支開年大增34.6%

▲ 教育局預計，下學年高中公民與社會發展科考察團開支會高達1.16億元，按年升34.6%。（資料圖片）

財赤下除了學生津貼，多項教育津貼亦需整合，例如全方位學習津貼和姊妹學校津貼。早前政府消息人士曾表示，國民和國家安全教育開支非「唔郁得」。不過，政府向立法會提交有關議員提問的初步書面答覆中透露，政府雖然面對財赤，學生內地交流和考察開支仍將大幅上升。

教育局預計，下學年高中公民與社會發展科考察團開支會高達1.16億元，較本學年開支8,620萬元，按年升34.6%，本學年開支亦較上學年多21.8%；惟本學年參與人數增幅僅2.9%，增至5.04萬人參加。

資助中小學生內地交流 開支亦達1.1億

政府另有資助中小學學生參與其他內地交流計劃。教育局指，本學年有8.1萬名學生參與內地交流計劃，開支高達1.149億元，按年增47.3%，參加人數升幅則為18.8%；局方預計下學年相關開支為1.13億元，較本學年稍低1.7%。

教育局另披露本學年參與內地專業交流計劃的教師和校長共有5,950人，開支為4,730萬元，按年增37.9%，參與人數僅按年多20人。

至於上學年首推「大灣區職涯探索之旅」，為本學年開支為2,410萬元，有1.35萬名高中學生參與。至於公營及直資學校現有「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃津貼」，將於下學年起合併為「全方位學習及姊妹學校津貼」，相關安排將於年中公布。

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