學生津貼｜多名議員質疑取消2500元津貼　教育局：因時制宜的必要舉措

▲ 本學年截至2月底，共78.9萬名學生領取學生津貼，涉及19.7億元。（彭大偉攝）

《財政預算案》提出下學年起取消2,500元學生津貼，除了有調查反映大部分家長教師不支持決定，多名議員在開支預算提問中均質疑上述決定。教育局表示，本學年截至2月底，共發放19.7億元開支，強調取消津貼是「因時制宜的必要舉措」。

多名議員均在財政開支預算的提問中，質疑政府取消2,500元學生津貼的決定，例如陳凱欣關注，當局有無在津貼恆常化後，檢討津貼的有效性或政策目標，以及有無在取消學生津貼前，考慮調整津貼的可行性。謝偉俊亦質疑，取消津貼會否與鼓勵生育計劃背道而馳。

本學年78.9萬人領取津貼 涉19.7億元

教育局回應時，交代2019/20學年起至今的受惠人數和發放津貼總額，兩者均逐年下跌，首年有87.5萬名學生受惠，涉及21.9億元；本學年截至2月底，共78.9萬名學生受惠，涉及19.7億元。對於議員質疑當局有否檢討津貼機制等問題，教育局僅強調，取消津貼是配合政府精進扶貧策略，將資源投放在最需要幫助的學生和更有效使用公共資源，是「因時制宜的必要舉措」。

教育局又重申，取消津貼是經過審慎考慮，有家庭有經濟困難的學生，可申請書簿津貼、車船津貼等經入息或資產審查後派出的經濟援助。

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