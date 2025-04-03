緬甸地震︱《中年好聲音》吳大強長子赴緬甸搜救　憂心兒子吳偉諾安全同時感光榮

▲ 吳大強長子吳偉諾赴緬甸協助搜救。

【吳大強 / 吳偉豪 / 吳偉諾 / 緬甸地震】在2023年以71歲之齡參加TVB節目《中年好聲音》而為大家認識的吳大強（Bill哥哥）共有四子，排第三的兒子就是演員「朱凌凌」吳偉豪，至於長子吳偉諾當消防員，職位為署理助理消防區長。

緬甸在3月28號發生7.7級大地震，特區政府翌日即派遣救援隊前往緬甸災區搜救，吳偉諾亦隨行參與搜救工作。香港消防處的社交平台近日分享吳偉諾直擊災區協助搜救情況。

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緬甸地震︱吳大強一門四傑

Bill哥哥接受TVB訪問表示，對於大仔履行使命救急扶危表示非常支持，對大仔參與救援覺得十分光榮，但同時見到災區破瓦頹垣時亦難免感憂心。Bill哥哥坦言，對搜救隊極有信心。

雖然黃金救援72小時已過去，但知道當地搜救工作作進行中，希望隊伍繼續努力搜救倖存者，早日完成任務，安全返港。

其實吳大強與太太均為退休公務員，共有四名兒子，一門四傑，長子吳偉諾及三子吳偉豪外，次子吳偉言是飛機師，孻仔吳偉傑於澳洲讀大學修讀藥劑課程，同時因顏值高曾擔任兼職模特兒。

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