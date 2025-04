親子好去處︱CoComelon 5月登陸香港！　互動音樂會門票$480起即日開始發售

▲ CoComelon將於5月舉行6場全新現場互動音樂會《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》。(受訪者提供)

【CoComelon/人氣兒童活動/音樂會】國際超人氣兒童品牌CoComelon,將於5月16至18日首次登陸香港!舉行6場全新現場互動音樂會《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》,除了唱出深受大人、小朋友歡迎的《Wheels on the Bus》歌曲,更會跟現場觀眾載歌載舞,門票由480元起,即日開始發售,爸爸媽媽記得帶同小朋友一起投入歡樂的音樂學習旅程啦!

最新影片推介:

CoComelon 透過動畫故事與歌曲,帶領小朋友探索世界,幫助他們學習形狀、顏色、數字等基礎知識,甚至生活技能,例如如廁訓練和日常習慣養成。節目內容由兒童發展專家指導,確保學習方式符合幼兒教育需求。

▲ CoComelon將於5月舉行6場全新現場互動音樂會《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》。(受訪者提供)

全新沉浸式親子音樂體驗《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》將會全球巡演,5月16至18日會來到香港特別演出,CoComelon 的人氣角色 JJ、Cody、Nina 及他們的朋友將會在舞台上,為香港家庭帶來非一般的互動學習體驗。CoComelon 最受歡迎的老師 Ms. Appleberry ,屆時會帶領 JJ、及朋友們跟現場觀眾一起參與「Melon Patch Musical」的奇妙音樂之旅!

載歌載舞唱出《Head, Shoulders, Knees and Toes》

小朋友來到音樂會現場可以跟隨熟悉的歌曲節奏,與 JJ等角色一起手舞足蹈,唱出多首經典兒歌,包括《If You’re Happy and You Know It》、《Wheels on the Bus》、《Head, Shoulders, Knees and Toes》、《Animal Dance》、《Freeze Dance》等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

目前,CoComelon 已在 Netflix、YouTube 等超過 40 個串流及電視平台播放,內容涵蓋超過20種語言,每月觀看次數超過 40 億次,風靡全球80 多個國家。系列節目如《Cody Time》、《JJ's Animal Time》及 Netflix 原創節目《CoComelon Lane》亦獲得全球觀眾的熱烈喜愛。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》詳情 日期: 2025 年5 月16 日至18 日 時間: 5 月16 日:7:00pm

5 月17 日:10:00am/ 2:00pm/ 6:00pm

5 月18 日:10:00am/ 2:00pm 地點: AXA 安盛創夢館 (新界西沙海映路9 號西沙GO PARK) 票價: $480, $580, $680 門票發售: 即日起在KLOOK 發售

*1 歲或1 米身高以下之嬰幼兒免費入場,享有優惠的人士請攜帶並出示有效的證件,以查核資格。

▲ CoComelon將於5月舉行6場全新現場互動音樂會《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》。(受訪者提供)

更多好去處報道:

親子好去處|5月熊本熊跑步比賽設親子組/個人組 送豐富選手包+多個熊本熊打卡位

親子好去處|Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩 設親子組新增寵物組送豐富禮品包

復活節好去處2025|昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲 推出$30小童來回纜車門票優惠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】