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北上暑期班｜孩子愛拆爛全屋電子產品研究　家長智選廣州組裝汽車暑期班獲激讚

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發布時間： 2 小時前

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家長可以讓子女多加發揮興趣，循這個方向挑選合適的暑期活動。

【暑期班內地/北上暑期班】不要以為時間尚早，其實四月正是報名參加熱門暑期活動的旺季。對於暑期班，很多家長情緒複雜：叫小朋友繼續上補習班催谷學術，好樣有點殘忍；但見他們無所事事，或者整日在屋企嘈到拆天，這樣對父母一樣殘忍…… 我就覺得，若能趁暑假幫小朋友製造一個reset的空間，在新學年更有信心和動力返學，那就是一個有意義、有內容的暑假。

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要reset不一定是純粹躺平，反而趁暑假功課量不多，家長可以讓子女多加發揮興趣，循這個方向挑選合適的暑期活動。有時家長誤會只有「正經」的活動如看書、音樂、或者體育項目才算「興趣」，我認識一個家長，她小朋友的興趣是把屋企電筒、電腦滑鼠、電視搖控掣等拆爛研究再修理，這樣的興趣，能夠發展成什麼暑期活動呢？

這位有心家長，就找到一個由廣州國際學校舉辦的「造車營」，帶學生到Audi車廠，在工程師的指導下，親自組裝一輛可行走的汽車，讓這位經常在屋企拆螺絲的男孩子，除了真正感受到「每粒螺絲都有其用處」的意義，實戰式工作體驗亦讓他接觸到車廠內不同工作崗位，對於將來高中、大學要修讀什麼學科，有了比較具體的想法，提早開始生涯規劃。透過暑期活動，重新啟動對學習的興趣，就是我所講趁暑假reset的精髓。

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上廣州參加暑期班，路途不算遠，但香港父母通常有兩大關注點：住宿如何解決？語言溝通有問題嗎？這個「暑期大師系列夏令營」由廣州博萃德學校與創學元合作推出，廣州博萃德學校（Benenden Bilingual School Guangzhou）是英國百年老牌名校博耐頓學校（Benenden School）在內地的合作學校。

參加國際學校舉辦的夏令營，就可以解決香港父母的問題：語言方面，全部活動均以英文及普通話雙語進行，減低香港小朋友的語言隔閡，甚至可以透過夏令營磨練第二和第三語言；此外，暑期班亦提供寄宿選項，這樣就解決了住宿問題，亦可以體驗內地國際學校的校園生活，在大灣區教育圈的概念下，說不定認識的新朋友，遲些也會來到香港讀大學，成為你的同學仔。

除了造車營，這個夏令營還有表演藝術類（音樂劇探索營）、辯論類、運動類等主題，如果小朋友平日的興趣是在屋企手舞足蹈唱APT、喜歡跟父母頂嘴舌、或者極度活躍坐不下來……父母也可以考慮一下如何將這些興趣發展成暑期活動，給小朋友一個趁暑假reset的機會。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

欄名 : 八爪魚爸爸

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