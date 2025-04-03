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直腸癌｜58歲前艷星曾嫁入豪門成10億新抱　患直腸癌4期因1事癌症指數又升高

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣58歲前艷星顧婕去年確診直腸癌4期，近日自爆因1事癌症指數又升高。

【顧婕/直腸癌/艷星】台灣58歲前艷星兼「整形皇后」顧婕（原名吳茉凡）去年4月確診大腸直腸癌四期，入院接受2次手術後於5月順利出院。她近日在網上自爆因1事導致癌症指數升高，又憶述自己當初確診時「還以為是愚人節」。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

顧婕於周二（1日）在個人Facebook專頁發文，表示自己和好友都得到了「上帝的禮物」，對方是淋巴癌末期、復發兩次，她則是大腸直腸癌四期，但上個月因為生氣，導致癌症指數「升高了一點點」。

她又回憶去年醫生宣布確診癌症四期的一刻，坦言「我還以為是愚人節咧，我只是喜歡吃垃圾食物跟宵夜，有這麼嚴重嗎？」從未想過會患癌的她自爆做了13年大腸水療，而且是天天做，「一天至少兩次，排毒排得非常乾淨」，不料卻還是罹患大腸直腸癌四期。顧婕指，她原以為自己可以像蔣宋美齡一樣長壽，活到106歲，表示自己在健身房運動超過30年，但依然避不過患癌，忍不住哀喊：「哪欸安捏。」

此外，她也在貼文中曬出近照和美食，其中包括沙律、炸雞、漢堡包、薯條、義粉和燉飯等，開心表示與好友相約吃下午茶，約了一年終於成行，沒想到卻意外引起粉絲留言關心，「你還吃炸雞，真的是沒有在怕」。

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顧婕於去年4月證實罹患直腸癌第四期，其後接連住院開刀進行手術，術後2個月，她的癌症指數順利從28.6降到4.3，比標準值4.7更低，自傲是「醫學奇蹟」。她事後亦曾分享個人近況，表示近期體重已經回升，也不太忌口，整體狀況都非常好，更許願至少再活20年。

更多相關報道：癌症殺手︱57歲前艷星「整容天后」罹直腸癌抗癌近況曝光　做「拉皮」全臉浮腫損失百萬工作

直腸癌｜顧婕積極抗癌：我一點都不覺得我會死

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

去年4月27日，顧婕接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。同月30日，她接受微創手術切除腫瘤。緊接著5月7日，她又進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。

不過，顧婕即使被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。加上與癌症康復者的友人交換心得後，及醫生曾向她立下豪言，讓她不用擔心有生命危險後，她亦如同吃了「定心丸」般安心，堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

直腸癌｜直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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另外，根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

  • 有大腸瘜肉者
  • 大腸癌家族史者
  • 癌症家族史者
  • 慢性腸發炎者
  • 肥胖者
  • 長期攝取高油脂、高熱量飲食者

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