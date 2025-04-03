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周末好去處︱The Henderson優化琳寶徑休憩花園　化身藝術花園展出保育雕塑

親子好去處

撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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中環全新地標The Henderson 旁邊的琳寶徑休憩花園，已優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園。

花園對外開放，展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，由本地藝術團隊創作的雕塑更呼應 The Henderson 的設計理念，並加入保育元素，展品將展出至 5 月 31 日。

藝術花園與 The Henderson 同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。

花園同時展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree）。這座約 7 米高的藝術裝置結合風、水及霧的元素，形象化地展現自然、動態與能量。

《生息之源》

德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有 200 年歷史的佛肚樹上。

《The Fractal Forest》

本地藝術團隊 STICKYLINE x Leanna Lee為藝術花園設計期間限定作品，並首次以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑《The Fractal Forest》，呼應 The Henderson 的設計理念，並加入保育元素，促進生物多樣性。集團期望透過藝術連繫公眾，喚起公眾對可持續發展的關注，同時促進人際互動，增加社區的凝聚力。

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